стань автором. присоединяйся к сообществу!

Лого Сделано у нас
Статистика

C 2011 года в Москве построили или реконструировали 12 электродепо

Начиная с 2011 года было построено 7 новых электродепо: «Аминьевское», «Братеево», «Лихоборы», «Митино», «Нижегородское», «Руднево» и «Солнцево». Они занимаются поездами на 6 линиях (125 станциях). 5 депо реконструировали — это «Владыкино», «Выхино», «Печатники», «Планерное» и «Сокол».

 © www.mos.ru

Кроме того, сейчас завершается строительство нового электродепо «Южное» Замоскворецкой линии. Строительная готовность объекта составляет 68%. Практически полностью завершены монолитные работы и монтаж металлоконструкций, сейчас строители выполняют внешнюю и внутреннюю архитектурную отделку. Ввод депо «Южное» поможет решить сразу несколько важных задач:

  • создать вместе с соседним вагоноремонтным заводом «Братеево» крупнейший в России комплекс по обслуживанию и ремонту вагонов метро;
  • обновить подвижной состав на зеленой ветке — одной из старейших, протяженных и востребованных в столице;
  • провести второй этап реконструкции депо «Сокол», в рамках которого перестроят старый корпус 1938 года постройки.

Сейчас поезда московского метрополитена обслуживают 22 электродепо. Эксплуатируемый парк подвижного состава насчитывает около 6,5 тысячи вагонов разных моделей, при этом уже 73% из них — современного поколения. В депо работают 14,4 тысячи человек, в том числе более 5 тысяч машинистов.

Помимо выполнения своей основной функции (отстоя, планового обслуживания и мойки подвижного состава), электродепо являются базовыми предприятиями метро по ремонту электропоездов и вспомогательному производству, а также служат для размещения персонала и оборудования различных служб.

Без строительства новых электродепо невозможно открытие новых линий — это такие же по важности инфраструктурные объекты, как станции и тоннели. В 2024-м запустят электродепо «Столбово». Еще три депо откроют к 2030 году: «Ильинское», «Бирюлевское» и «Троицкое».

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://www.mos.ru/mayor/themes/2299/10662050/

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях

Другие публикации по теме


электродепо, депо, строительство, реконструкция, метро, итоги, Москва,
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    25.01.2422:18:16

    Если энергия роста и расширения Москвы будет развиваться с тем же напором и теми же темпами, как и сегодня, то выход города на административные границы Московской области лишь вопрос времени. На наших глазах формируется гигантская городская агломерация имеющая тенденцию к слиянию с ближайшими областными центрами, такими как Тверь, Калуга, Рязань, Ярославль, Владимир, Тула и Смоленск. Поглотив Тверскую область Москва рано или поздно сольётся с такой же быстро расширяющейся Петербургской городской агломерацией и станет самым крупным и уникальным урбанистическим образованием в мире. Будущие жители Москвы смогут проезжать сотни километров по скоростным диаметрам в сплошной городской среде,в которой количество населения приблизится ( по прогнозам встречавшихся мне во всемирной паутине ), к 30-35 млн.человек. Т. е. примерно двадцать процентов всего населения России.

    Отредактировано: Жан Ковальчук~22:37 25.01.24
    #1276320
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,