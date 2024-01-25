C 2011 года в Москве построили или реконструировали 12 электродепо

Начиная с 2011 года было построено 7 новых электродепо: «Аминьевское», «Братеево», «Лихоборы», «Митино», «Нижегородское», «Руднево» и «Солнцево». Они занимаются поездами на 6 линиях (125 станциях). 5 депо реконструировали — это «Владыкино», «Выхино», «Печатники», «Планерное» и «Сокол».

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Кроме того, сейчас завершается строительство нового электродепо «Южное» Замоскворецкой линии. Строительная готовность объекта составляет 68%. Практически полностью завершены монолитные работы и монтаж металлоконструкций, сейчас строители выполняют внешнюю и внутреннюю архитектурную отделку. Ввод депо «Южное» поможет решить сразу несколько важных задач:

создать вместе с соседним вагоноремонтным заводом «Братеево» крупнейший в России комплекс по обслуживанию и ремонту вагонов метро;

обновить подвижной состав на зеленой ветке — одной из старейших, протяженных и востребованных в столице;

провести второй этап реконструкции депо «Сокол», в рамках которого перестроят старый корпус 1938 года постройки.

Сейчас поезда московского метрополитена обслуживают 22 электродепо. Эксплуатируемый парк подвижного состава насчитывает около 6,5 тысячи вагонов разных моделей, при этом уже 73% из них — современного поколения. В депо работают 14,4 тысячи человек, в том числе более 5 тысяч машинистов.

Помимо выполнения своей основной функции (отстоя, планового обслуживания и мойки подвижного состава), электродепо являются базовыми предприятиями метро по ремонту электропоездов и вспомогательному производству, а также служат для размещения персонала и оборудования различных служб.

Без строительства новых электродепо невозможно открытие новых линий — это такие же по важности инфраструктурные объекты, как станции и тоннели. В 2024-м запустят электродепо «Столбово». Еще три депо откроют к 2030 году: «Ильинское», «Бирюлевское» и «Троицкое».

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