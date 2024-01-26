Реконструкция Городецкого гидроузла

В 2024 году на Городецком гидроузле продолжаются основные строительно-монтажные работы по модернизации шлюзов № 15 и № 16, а также строительству дополнительной камеры шлюза.

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В 2023 году на объекте завершены работы по устройству временной дороги и строительного городка, выполнены демонтажные работы железобетонных пролетов и опор причальной эстакады, работы по устройству водовыпусков, а также построен временный причал.

Начались дноуглубительные работы нижнего подходного канала, которые будут возобновлены с июня текущего года. На данный момент строители продолжают реконструкцию Дамбы № 10 и устройство шпунтового ограждения котлована камеры 15А. На объекте также продолжаются работы по ограждению котлована камеры 15А, ведется погружению шпунта дамбы № 10. До конца года планируется завершить дноуглубительные работы нижнего подходного канала (1,5 км.).

Напомним, что на первом этапе проектом предусмотрено строительство дополнительной камеры шлюза № 15А, дноуглубление на участке подходного канала 1,5 км, где будет проведена выемка порядка 200 тыс. кубов грунта, а также строительство левых причальных пал протяженностью 150 м из общих 600 м. На втором этапе предстоит провести работы по дноуглублению на всем участке судового хода от Нижнего Новгорода до Городца протяженностью 40 км, достройку 450 м причальной палы и строительство причальной дамбы, которая сократит время шлюзования судов. В сообщении также отмечено, что проект реализуется без полного вывода шлюзовых камер из эксплуатации.

Ввод объекта в эксплуатацию положительно скажется на развитии всей водной транспортной системы страны. Он позволит многократно — с 4-х до 25 миллионов тонн в год — увеличить грузооборот. На участке реки от Нижнего Новгорода до Городца будет обеспечена гарантированная глубина в 4 метра. А значит на этом маршруте будет обеспечено бесперебойное и безопасное судоходство. Что даст стимул развитию водного туризма, а также повлияет на экономику региона в вопросе удешевления строительных материалов, доставка которых ограничена возможностями ж/д и автомобильного сообщения.

© ppp-transport.ru

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