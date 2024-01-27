Ещё 17 машин скорой помощи поступили в сёла Ставрополья
В сёла Ставрополья направили 17 автомобилей скорой помощи, приобретённых за счёт средств федерального бюджета.
Также в сельские территории переданы 3 передвижных медицинских комплекса, укомплектованных современным оборудованием. Их получили Александровский, Андроповский и Труновский округа. Комплексы будут использоваться для диспансеризации, профосмотров, диагностики онкологических заболеваний и туберкулёза.
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