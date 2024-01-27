стань автором. присоединяйся к сообществу!

Лого Сделано у нас
Транспорт и логистика

Ещё 17 машин скорой помощи поступили в сёла Ставрополья

 © media.1777.ru

В сёла Ставрополья направили 17 автомобилей скорой помощи, приобретённых за счёт средств федерального бюджета.

Также в сельские территории переданы 3 передвижных медицинских комплекса, укомплектованных современным оборудованием. Их получили Александровский, Андроповский и Труновский округа. Комплексы будут использоваться для диспансеризации, профосмотров, диагностики онкологических заболеваний и туберкулёза.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://news.1777.ru/97832-esche-17...moschi-postupyat-v-sela-stavropolya

Ставропольский край
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,