Ещё 17 машин скорой помощи поступили в сёла Ставрополья

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В сёла Ставрополья направили 17 автомобилей скорой помощи, приобретённых за счёт средств федерального бюджета.

Также в сельские территории переданы 3 передвижных медицинских комплекса, укомплектованных современным оборудованием. Их получили Александровский, Андроповский и Труновский округа. Комплексы будут использоваться для диспансеризации, профосмотров, диагностики онкологических заболеваний и туберкулёза.

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