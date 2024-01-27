Экипажи нижегородской ДПС получили 28 новых автомобилей

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В Нижнем Новгороде экипажи ДПС получили 28 новых патрульных машин.

Новый транспорт был закуплен в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». Машины будут работать в разных частях Нижегородской области.

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