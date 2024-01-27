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Транспорт и логистика

Экипажи нижегородской ДПС получили 28 новых автомобилей

 © vremyan.ru

В Нижнем Новгороде экипажи ДПС получили 28 новых патрульных машин.

Новый транспорт был закуплен в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». Машины будут работать в разных частях Нижегородской области.

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Источник: https://www.vremyan.ru/news/538280

Нижегородская область
  • Badassgoliath Badassgoliath
    27.01.2408:39:21

    Таблички «ДПС» на радиаторных решётках, выполненные тем же шрифтом, что и «HAVAL», выглядят забавно.

    #1276401
  • Нет аватара Argonaft
    27.01.2423:43:09

    Друг работает в дпс в Химках. Пришла, говорит партия таких… С роботизированной коробкой   

    В структуру в которой машины работают в режиме педали газа: вкл-выкл.

    У них на шкодах дсг не ыдерживает таких режимов, а тут этот робот.

    В общем, как говорится не пешком и ладно, хоть так)

    #1276441
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