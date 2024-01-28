В Котласском округе построен детский сад и капитально отремонтированы две школы

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В Архангельской области в рамках национального проекта «Демография» запущен в эксплуатацию новый детский сад на 60 мест в деревне Курцево. А благодаря государственной программе «Развитие образования» в Котласском округе капитально отремонтированы две школы — Сольвычегодская и Приводинская.

Кроме того, в поселке Приводино построена новая двухэтажная школьная пристройка. Из бюджетов всех уровней на эти цели было направлено более двухсот миллионов рублей. В этом году модернизация ждет Шипицынскую школу. Из федерального и областного бюджетов на ее реконструкцию будет выделено почти 103 миллиона рублей.

© dvinanews.ru

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