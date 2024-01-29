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В Свободном завершили строительство первого жилого комплекса для сотрудников АГХК

Ключи от новых квартир уже получили первые новосёлы — это сотрудники служб эксплуатации объектов Амурского ГХК, а также проектной команды, которая занимается строительством. А всего жильцами нового комплекса станут 286 семей сотрудников.

Жилой комплекс расположен в центральной части города Свободный в квадрате улиц Ленина — Михайло-Чесноковская — Шатковского — Шевченко. Он состоит из 8 секций, а все квартиры в нем уже готовы к новым жильцам.

Руслан Хаернасов, Инженер, Энергопроизводство объектов общезаводского хозяйства АГХК: «Мы с семьей уже переехали в новую квартиру и хочу отметить, что она не просто красивая и современная, но и укомплектована всем необходимым по принципу „зашел и живи“. Это очень удобно и ценно, когда работодатель готов помочь не только с обеспечением жильём, но и решением даже бытовых вопросов».

ЖК оснащен всем необходимым для комфортного проживания: здесь есть многофункциональный двор с детской площадкой, большой подземный паркинг. На первых этажах домов скоро появятся магазины, кафе, различные бытовые сервисы, которые станут частью удобной городской среды и будут доступны для всех желающих.

Также в Свободном идет строительство второго жилого комплекса для сотрудников АГХК, рассчитанного на 322 квартиры. Он будет расположен в квадрате улиц Ленина — Дзержинского — Мухина — Почтамтская.

Мы уже приступили к активному набору сотрудников для запуска и последующей эксплуатации объектов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NxD7hgqQYd0

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Амурская область, Амурский ГХК, Сибур, жилищное строительство
  • Нет аватара termometrix
    29.01.2412:44:18

    Готовность Амурского газохимического комплекса (АГХК, проект «СИБУРа» и китайской Sinopec) на конец января превысит 40%, сообщает Интерфакс со ссылкой на слова гендиректора предприятия Алексея Верещагина.

    «На конец января ожидаем прогресс более 40%. Ведем на сегодня работу по всем дисциплинам — проектируем, поставляем материалы, оборудование, выполняем строительно-монтажные работы. На площадке на сегодня работает порядка 14 тысяч человек, на второе полугодие ожидаем 20 тысяч человек и в конце текущего года — следующий год достигнем пикового показателя в 25 тысяч человек», — сказал он.

    Член правления — исполнительный директор СИБУРа Павел Ляхович говорил, что механическая готовность Амурского ГХК планируется на 2026 год, а начало производства на нем ожидается в 2027 году.

    https://www.mrc...isit-40-percent

    #1276545
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    29.01.2421:16:56

    Достойное жильё для российских инженеров и техников способных квалифицированно заместить и превзойти немецких пусковиков и наладчиков.

    #1276570
    • Kolyda Kolyda
      29.01.2422:18:29

      … российских инженеров и техников способных квалифицированно заместить и превзойти немецких пусковиков и наладчиков.

      Почти полвека работал в наладочной организации. Пускали и отдельное импортное оборудование и целые импортные предприятия. И могу смело сказать — наши наладчики зачастую бывали куда квалифицированнее западных. У западных при любом более-менее сложном затыке чаще всего принималось решение о замене аппаратуры, мы же старались разобраться и запустить то что есть.

      Отредактировано: Kolyda~22:19 29.01.24
      #1276571
      • Нет аватара Лексур
        29.01.2423:26:33

        Подход правильный, учитывая российские расстояния. Хотя, возможно, с европейскими расстояниями, замена эффективнее. Просто европейские наладчики этого не учитывали, да и не готовили их к такому. География многое предопределяет.

        Отредактировано: Лексур~23:26 29.01.24
        #1276573
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