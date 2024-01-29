В Свободном завершили строительство первого жилого комплекса для сотрудников АГХК

Ключи от новых квартир уже получили первые новосёлы — это сотрудники служб эксплуатации объектов Амурского ГХК, а также проектной команды, которая занимается строительством. А всего жильцами нового комплекса станут 286 семей сотрудников.

Жилой комплекс расположен в центральной части города Свободный в квадрате улиц Ленина — Михайло-Чесноковская — Шатковского — Шевченко. Он состоит из 8 секций, а все квартиры в нем уже готовы к новым жильцам.

Руслан Хаернасов, Инженер, Энергопроизводство объектов общезаводского хозяйства АГХК: «Мы с семьей уже переехали в новую квартиру и хочу отметить, что она не просто красивая и современная, но и укомплектована всем необходимым по принципу „зашел и живи“. Это очень удобно и ценно, когда работодатель готов помочь не только с обеспечением жильём, но и решением даже бытовых вопросов».

ЖК оснащен всем необходимым для комфортного проживания: здесь есть многофункциональный двор с детской площадкой, большой подземный паркинг. На первых этажах домов скоро появятся магазины, кафе, различные бытовые сервисы, которые станут частью удобной городской среды и будут доступны для всех желающих.

Также в Свободном идет строительство второго жилого комплекса для сотрудников АГХК, рассчитанного на 322 квартиры. Он будет расположен в квадрате улиц Ленина — Дзержинского — Мухина — Почтамтская.

Мы уже приступили к активному набору сотрудников для запуска и последующей эксплуатации объектов.

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