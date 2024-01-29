Повышение эффективности за счет отечественного роботизированного комплекса с техническим зрением

Один из наиболее интересных проектов компании «Роботех», реализованный в начале года — роботизированный комплекс по дефектации шпона для крупнейшего комбината по производству березовой фанеры «СВЕЗА».

© robotunion.ru

Комплекс включает промышленного робота Robotech RP65 и систему технического зрения. Процесс работы комплекса выстроен в два этапа. На первом этапе происходит распознавание дефектов и определение сортности шпона, на втором — перемещение роботом листов шпона на починочный станок для устранения брака. Все процессы происходят автоматически. Ранее операции выполнялись вручную и требовали больше времени, а также статистически имели больший процент брака готового изделия.

© robotunion.ru

Для роботизированного комплекса компанией Роботех было разработано и установлено программное обеспечение. Проект написан на языке программирования C Sharp с использованием стандартных алгоритмов распознавания и алгоритмов глубокого обучения с помощью моделей нейронных сетей object detection и classifier (классификатор). Гибридная модель нейронной сети распознает не только общий лист на наличие дефектов, но также точечно прощупывает отдельные дефекты с помощью классификатора.

Архитектура проекта выполнена в 3 звена: программное обеспечение, робото-технический комплекс и звено технического зрения (камера с объективом).

Отметим, что в результате каждого цикла происходит сохранение распознанных данных, таким образом есть возможность систематизации показателей и ведения статистики. На сегодняшний день комплекс смонтирован на предприятии, осуществляются работы по пуско-наладке. Роботизация данного процесса позволит повысить качество выпускаемых изделий и значительно снизить себестоимость продукции.

© robotunion.ru

«РОБОТЕХ» является отечественным производителем высокотехнологичного оборудования (промышленные роботы, автоматизированные склады, установки 3D печати литейных форм и др). Компания основана в 2019 году. Производственная площадка находится в г. Пермь. Предприятие разрабатывает и производит собственные модели промышленных 3D-принтеров, сварочные позиционеры и кантователи грузоподъемностью до 20 тонн, автоматизированные системы хранения листового металла.

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