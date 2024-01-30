На ОЭЗ «Липецк» запустили производство жидких химикатов для защиты растений

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Завод по производству агрохимических продуктов на территории ОЭЗ «Липецк» запустил новую линию по производству жидких химикатов для защиты растений. Препараты производятся в отдельном цехе и фасуется в 10 и 20-литровые канистры.

Как сообщает пресс-служба особой экономической зоны, в сезон 2024 года завод планирует выпустить несколько миллионов литров жидких препаратов.

Как отметили в региональном управлении сельского хозяйства, в Липецкой области уже началась подготовка к весенним полевым работам. Сейчас аграрии проверяют технику.

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