В Петербурге открылась после капитального ремонта станция метро «Ладожская»

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января, ФедералПресс. В Петербурге после капитального ремонта вновь заработала станция «Ладожская». Она была открыта 30 декабря 1985 года и закрылась на проведение работ 4 марта 2023 года.

«Сотрудники метрополитена поздравляют пассажиров с 80-летием полного освобождения блокады Ленинграда и вручают им открытки, оливковые ленточки и значки», — передает корреспондент с места событий.

Оформление «Ладожской» посвящено Дороге жизни. В вестибюле станции открыта фотовыставка. Плакаты разработаны специалистами Музея обороны и блокады Ленинграда на основе исторических фотографий и документов.

© img2.fedpress.ru

© img2.fedpress.ru

На станции отремонтировали три эскалатора, заменили балюстраду, облицевали стены гранитом, мрамором и известняком, установили новые турникеты.

© img2.fedpress.ru

Также создали условия для маломобильных групп граждан: на входе и выходе обустроили пандусы, для слабовидящих пассажиров выполнили тактильно-контрастную разметку. отремонтированы служебные помещения и полностью обновлены инженерные системы, обеспечивающие функционирование станции.

Развитие инфраструктуры произошло и около «Ладожской». В Северной столице появились две новые выделенные полосы движение, одна из них находится на мосту Александра Невского, а вторая — на Заневском проспекте. Отметим, что еще рядом со станцией обустроили две трамвайных остановки на Гранитной улице.

© static.mk.ru

© static.mk.ru

© img2.fedpress.ru

https://spb.mk....962-771138.html

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