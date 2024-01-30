Новый электрический катамаран представили нижегородцам

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Пассажирский двухпалубный электрокатамаран «Экоходъ 2» модели Ecocruiser презентовали в Нижнем Новгороде.

Судно производится в Ленинградской области: постройка заняла чуть меньше года. Ecocruiser рассчитан на 130 пассажиров, крейсерская скорость — 13 км/ч, а максимальная — 30 км/ч. Запас автономного хода составляет 6−8 часов. Движение электрокатамарана осуществляется на электротяге — это делает его работу практически бесшумной.

© vremyan.ru

Произведено судно на судостроительном предприятии Emperium (входит в Sitronics Group) по заказу АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт». Катамаран подходит как и для экскурсионных маршрутов, так и для проведения различных мероприятий.

«Это полностью электрический катамаран. Он оборудован двумя электродвигателями — мощностью 400 кВт каждый. Это гордость Sitronics», — рассказал генеральный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов.

© vremyan.ru

© vremyan.ru

© vremyan.ru

© vremyan.ru

«Экоходъ» — очень перспективная разработка, полностью соответствующая принципам устойчивого развития. В числе преимуществ для пассажиров — снижение уровня шума в два раза по сравнению с дизельным двигателем. Использование таких судов обязательно привлечет новых туристов.

© vremyan.ru

© vremyan.ru

© vremyan.ru

© vremyan.ru

© vremyan.ru

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