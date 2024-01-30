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Электроника, электротехника и приборы

Универсальный малопотребляющий микроконтроллер разработан в России

Ученые из воронежского НИИ электронной техники создали изделие, которое давно ожидали многие потребители.

Речь идет о ультранизкопотребляющем 32-разрядном микроконтроллере на базе архитектуры RISC-V.

Одной из основных областей применения нового изделия, получившего наименование К1921ВГ015, являются устройства учета потребления электроэнергии, воды и других ресурсов.

Данная микросхема уже закладывается в проекты счетчиков электроэнергии. Помимо этого, микроконтроллер способен решать широкий спектр задач: от управления IoT устройствами на автономном питании до управления бортовыми, промышленными и робототехническими системами.

 © niiet.ru

К1921ВГ015 оснащен:

  • блоками сигма-дельта АЦП,
  • АЦП последовательного приближения с интерфейсом к контроллеру прямого доступа к памяти,
  • модулем захвата/сравнения,
  • блоками кодирования информации и блоком RTC,
  • двумя блоками ОЗУ на 256кБ и 64кБ,
  • блоками контроля вскрытия,
  • криптографическим сопроцессором с генератором случайных чисел,
  • модулями вычисления контрольной суммы CRC32 и шифрования по алгоритмам AES 128/256, «Кузнечик», «Магма», HASH,
  • независимым сторожевым таймером,
  • датчиком вскрытия корпуса устройства на три входа с питанием от батарейного домена, что позволяет строить на его основе устройства с защитой обрабатываемой и передаваемой информации устойчивые в том числе к преднамеренным попыткам несанкционированного внесения изменений в само устройство и в собираемые им данные.

Периферийные блоки, входящие в состав домена батарейного питания, позволяют осуществлять контроль вскрытия корпуса системы, отсчитывать временные промежутки и сохранять информацию при отсутствии основного питания.

Изделие имеет встроенную Flash-память программ объемом 1 Мбайт, которую можно использовать для хранения и загрузки пользовательского программного обеспечения. Каждый микроконтроллер содержит уникальный идентификационный номер ID, состоящий из 128 бит. Система тактирования микроконтроллера позволяет использовать различные источники тактового сигнала, что позволяет расширить набор применений и решаемых задач пользователя. Существует возможность гибкой настройки тактовых сигналов для блоков периферии.

А для снижения энергопотребления, предусмотрена возможность отключения тактовых сигналов отдельных блоков периферии в случае, если они не используются пользователем. При переходе процессора в режим пониженного энергопотребления возможно отключение тактового сигнала ядра (команда WFI), а также возможность выбора периферийных блоков, которые будут отключены/включены при переходе/выходе из данного режима.

Опытные образцы изделия уже доступны для заказа.

Данный микроконтроллер производится в рамках проекта «Разработка и освоение в серийном производстве серии 32-разрядных микроконтроллеров». Этот проект новый, комплексный, его реализация стала возможной благодаря использованию программы субсидирования в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 июля 2021 года № 1252.

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Источник: https://niiet.ru/14_12_2023/

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микроэлектроника Воронеж производство
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    30.01.2420:33:29

    RISC-V очень перспективная архитектура — аналог open source в мире железа.

    #1276623
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