ЕВРАЗ открыл уникальный Центр профессиональных компетенций в Кемеровской области

В Таштагольском техникуме горных технологий и сферы обслуживания начал работу Центр профессиональных компетенций.

По программе подготовки специалистов для различных отраслей производства Кузбасса созданы полигоны обучения стропальщиков и выполнения работ на высоте, лаборатории гидравлики, тренажерной подготовки и электротехнического персонала, электроремонтный комплекс, полигон сварочных технологий. Материально-техническая база соответствует современным требованиям и стандартам для подготовки специалистов среднего звена.

Сейчас задействован только первый этаж здания Центра, на втором этаже планируется размещение лаборатории по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей, малярных мастерских, лаборатории подземной разработки полезных ископаемых, лаборатории подготовки механиков, полигонов для проведения демонстрационных экзаменов по различным направлениям.

На базе открывшегося центра организуют профориентационные занятия для старшеклассников южной агломерации. Оснащение мастерских позволяет проводить здесь чемпионаты профессионального мастерства, обучение по программам повышения квалификации и переобучения дополнительным профессиям.

За последние четыре года в Кузбассе модернизировали и оснастили 72 учебно-производственные мастерские в 16 профессиональных образовательных организациях, а также открыли четыре образовательно-производственных центра металлургической, горнодобывающей и железнодорожной направленности. На базе четырех учреждений созданы приближенные к условиям реального производства учебные пространства. Кузбасская система профобразования входит в топ-10 лучших в России по уровню трудоустройства выпускников, созданию оснащенных современным оборудованием мастерских.

Ремонт и оснащение мастерских и лабораторий провели при поддержке АО «ЕВРАЗ ЗСМК» — основного работодателя выпускников техникума по направлению «Горное дело».

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