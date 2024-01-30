В Череповце начали выпускать вездеходы для нефтяников

Вездеход Tinger TF4 выпускает компания «Механика». Транспорт используется в лесоохране, геологоразведке, спасательных службах и нефтегазовых компаниях. В месяц на предприятии собирают пять таких машин. На суше вездеход развивает скорость до 60 километров в час.

«Вездеход предназначен для бездорожья: болотистой, гористой местности, выездов из воды на лед. В основном используется для перевозки людей. Используют вездеход газовики, нефтяники, работники лесного хозяйства. Техника востребована: у нас больше 50 заказов на ближайшие два-три месяца. Прежде чем запустили серийное производство, технику испытывали более года. Хотим построить новый корпус под сборку этой техники с учетом увеличения объемов производства. Стройку начнем через год», — рассказал гендиректор компании «Механика» Евгений Диков.

Компания «Механика» — резидент территории опережающего развития «Череповец». Предприятие производит гусеничные и колесные вездеходы с 2009 года, сейчас в штате 180 человек.

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