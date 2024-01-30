В морском порту Владивостока завершено строительство нового таможенного терминала

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В морском порту Владивосток в пределах участка ООО «Морской порт «Суходол» завершено строительство нового терминала морского пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Пропускная способность нового терминала, оснащенного самым современным оборудованием для проведения контрольных процедур на границе, составляет 12 миллионов тонн угля в год (234 судозахода в год).

Режим работы — круглосуточный. Специалисты отмечают, что благодаря работе нового терминала значительно увеличит показатели пропускной способности морского пункта пропуска, будет облегчен доступ к портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих предприятий.

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