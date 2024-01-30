стань автором. присоединяйся к сообществу!

Лого Сделано у нас
Производство

Производство карьерных самосвалов запущено в Челябинске

 © ixbt.com

Предприятие"АМТ N.V." выпустило первую партию грузовиков, предназначенных для перевозки гранита.

Завод стал новым производителем карьерных грузовиков после того, как итальянский автопроизводитель IVECO вышел из совместного предприятия. Новым партнёром предприятия из Миасса стала китайская компания SAIC Hongyan. Некоторые компоненты производятся под патентами IVECO.

Современные автопроизводители предлагают клиентам сверхтяжёлые самосвалы, специально предназначенные для горных разработок. Эти грузовики обладают мощными моторами, высокими рамами и усиленными шасси. Считается, что они более практичны, экономичны и дёшевы по сравнению с обычными карьерными машинами.

Челябинская «АМТ N.V.» создала свой вариант «карьерника», представив 4-осную машину массой 50100 кг с 480-сильным двигателем. Её обогреваемый кузов вмещает 23 кубических метра и выполнен из высокопрочной стали толщиной 10 мм.

 © ixbt.com

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://www.ixbt.com/news/2024/01/3...eco.html?ysclid=ls0oik4g8q934984063

машиностроение, Челябинская область
  • Badassgoliath Badassgoliath
    30.01.2421:47:13

    Думается, что локализация в данном случае невысокая.

    #1276634
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      30.01.2421:51:29

      Наверное да. Но меня привлёк сам факт начала производства тяжёлых грузовиков. Пока нечастый гость в нашей стране.

      КамАЗ, УРАЛ и … всё.

      Отредактировано: Сергей Котенко~21:56 30.01.24
      #1276635
    • Нет аватара Русич
      31.01.2410:15:05

      Если оглянуться вокруг, то, почти по всей планете, происходит более-менее одинаково сначала торгуют импортной техникой(собирают комплекты), затем по мере: наращивания компетенций (продаж или сборки), понимания платёжеспособного спроса, наращивания активов, снижения кредитной нагрузку, понимания специфики местной эксплуатации и т. п., начинают локализоваться и возможно усовершенствоваться отдельные узлы с последующим полным или в большой мере импортозамещением… примеров много…при наличии воли и желания к этому, естественно. Так что сам процесс правильный, главное, что из него извлечется, кроме прибыли…

      #1276665
  • Нет аватара termometrix
    30.01.2422:06:32

    Напоминает «Татра».

    #1276637
  • Нет аватара vajo
    31.01.2409:21:57

    «выпустило первую партию грузовиков, предназначенных для перевозки гранита.» Жаль, что гравий или песок нельзя перевозить, а то бы взял    

    #1276659
    • Нет аватара Русич
      31.01.2410:01:12

      Для песка и гравия кузов потоньше логичен, поэтому пишут «для гранита», хотя согласен, формулировка так себе ).

      #1276661
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,