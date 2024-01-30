Производство карьерных самосвалов запущено в Челябинске

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Предприятие"АМТ N.V." выпустило первую партию грузовиков, предназначенных для перевозки гранита.

Завод стал новым производителем карьерных грузовиков после того, как итальянский автопроизводитель IVECO вышел из совместного предприятия. Новым партнёром предприятия из Миасса стала китайская компания SAIC Hongyan. Некоторые компоненты производятся под патентами IVECO.

Современные автопроизводители предлагают клиентам сверхтяжёлые самосвалы, специально предназначенные для горных разработок. Эти грузовики обладают мощными моторами, высокими рамами и усиленными шасси. Считается, что они более практичны, экономичны и дёшевы по сравнению с обычными карьерными машинами.

Челябинская «АМТ N.V.» создала свой вариант «карьерника», представив 4-осную машину массой 50100 кг с 480-сильным двигателем. Её обогреваемый кузов вмещает 23 кубических метра и выполнен из высокопрочной стали толщиной 10 мм.

© ixbt.com

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