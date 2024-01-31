ОДК в 2023 году изготовила 17 газоперекачивающих агрегатов для крупнейших газопроводов России

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Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) в 2023 году произвела 17 газоперекачивающих агрегатов суммарной мощностью около 350 МВт для использования на объектах добычи и транспортировки «голубого топлива».

Девять ГПА-16 и восемь ГПА-25 будут применяться на крупнейших магистральных газопроводах, таких как «Сила Сибири» и «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», в составе дожимных и линейных компрессорных станций. Оборудование произведено кооперацией предприятий ОДК во главе с компанией «ОДК-Газовые турбины», специализирующейся на выпуске газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных электростанций.

Поставки газотурбинного оборудования, его сервисное облуживание и ремонт осуществляет компания «ОДК Инжиниринг».

«Мы продолжаем решать стратегическую задачу и обеспечиваем все крупнейшие проекты трансфера газа современным отечественным оборудованием. Суммарная мощность изготовленных в прошлом году 17 агрегатов — около 350 МВт. На магистральный газопровод „Сила Сибири“ и газотранспортную систему „Сахалин-Хабаровск-Владивосток“ отгружены девять газоперекачивающих агрегатов мощностью 16 МВт. Они будут включены в работу ключевых объектов транспортировки топлива: головной компрессорной станции „Сахалин“, комплекса добычи Ковыктинского месторождения и компрессорных станций участка газопровода „Сила Сибири“ Ковыкта-Чаянда». Кроме того, в рамках реализации газотранспортных проектов произведено восемь агрегатов ГПА-25 мощностью 25 МВт", — сообщил генеральный директор компании «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев.

Агрегаты ГПА-16 оснащаются промышленными газотурбинными двигателями ПС-90ГП2 производства «ОДК-Пермские моторы» и АЛ-31СТ от «ОДК-УМПО». В агрегатах ГПА-25 в качестве силового привода используются газотурбинные двигатели ПС-90ГП-25, выпускаемые предприятием «ОДК-Пермские моторы», и НК-36СТ от «ОДК-Кузнецов».

Газотранспортная система «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» является первой на Востоке России межрегиональной газотранспортной системой. Она предназначена для доставки газа, добываемого на шельфе Сахалина, потребителям Хабаровского и Приморского краев. ГТС создала условия для их масштабной газификации и поставок газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Сила Сибири» — российский магистральный газопровод. В настоящий момент транспортирует голубое топливо с Чаяндинского месторождения российским потребителям на Дальнем Востоке, а также в Китай. Протяженность газопровода — около 3 тысяч километров.

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