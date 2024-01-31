В Татарстане открыли новое производство магистральных полуприцепов

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31 января в ОЭЗ «Алабуга» состоялось открытие нового производства магистральных полуприцепов «Вагнермайер Руссланд».

Инвестпроект предполагает организацию производства 3 типов магистральных полуприцепов: шторный, бортовой и контейнеровозный. Проектная мощность завода составляет 2,1 тыс. единиц в год, в последующем планируется увеличить выпуск до 3 тыс. в год. Производство размещено в помещениях ИТП «Синергия» площадью 7,2 тыс. кв. метров.

Исполнительный директор ООО «Вагнермайер Руссланд» Рустам Субханкулов сообщил, что общие инвестиции составили 745 млн рублей. Из них 500 млн пошли на оснащение производства и 245 млн — в оборотный капитал. Уже заключен контракт сроком на 5 лет на поставку 9 тыс. полуприцепов. Есть заказы и из-за рубежа — Беларуси и Казахстана.

Уровень локализации нового производства планируется на уровне 75%. На предприятии будет создано 250 новых высокопроизводительных рабочих мест.

© tatarstan.ru

© tatarstan.ru

https://mpt.tat...ews/2274903.htm

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