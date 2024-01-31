В Тверской области начали производство кофейных капсул под новым российским брендом

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Компания «Милфудс» запустила производство спрессованных кофейных капсул под новым российским брендом Poetti в Тверской области, как сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новый инвестиционный проект, представленный «Милфудс», приносит в Тверскую область расширение ассортимента натурального кофе под маркой Poetti. Вложения в реализацию этого проекта превысили 100 миллионов рублей, а предприятие размещено в промышленном парке «Боровлево-2» под Тверью.

Новая производственная линия оборудована для изготовления кофе в капсулах Poetti. Технологически обжаренный натуральный кофе молотый и упаковывается в 100% алюминиевые капсулы. Процесс упаковки осуществляется в защитной азотной среде, обеспечивая максимальное сохранение вкусовых и ароматических качеств кофе на протяжении всего срока годности. Капсулы Poetti также отличаются тем, что они полностью пригодны для вторичной переработки.

Капсулы Poetti появятся на прилавках с 1 марта 2024 года. Компания планирует расширять ассортимент капсульного кофе, добавляя новые вкусы, в том числе с натуральными ароматизаторами. Кроме того, «Милфудс» собирается инвестировать в дальнейшее развитие производственных возможностей кофеобжарочного завода, повышая степень промышленной автоматизации предприятия. Директор по маркетингу компании «Милфудс», управляющей брендом Poetti Михаил Глухов отметил, что новый продукт представляет собой премиальный кофе в капсулах, который будет на 30-40% доступнее зарубежных аналогов.

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