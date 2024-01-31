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Агропром и пищевая промышленность

В Тверской области начали производство кофейных капсул под новым российским брендом

 © runews24.ru

Компания «Милфудс» запустила производство спрессованных кофейных капсул под новым российским брендом Poetti в Тверской области, как сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новый инвестиционный проект, представленный «Милфудс», приносит в Тверскую область расширение ассортимента натурального кофе под маркой Poetti. Вложения в реализацию этого проекта превысили 100 миллионов рублей, а предприятие размещено в промышленном парке «Боровлево-2» под Тверью.

Новая производственная линия оборудована для изготовления кофе в капсулах Poetti. Технологически обжаренный натуральный кофе молотый и упаковывается в 100% алюминиевые капсулы. Процесс упаковки осуществляется в защитной азотной среде, обеспечивая максимальное сохранение вкусовых и ароматических качеств кофе на протяжении всего срока годности. Капсулы Poetti также отличаются тем, что они полностью пригодны для вторичной переработки.

Капсулы Poetti появятся на прилавках с 1 марта 2024 года. Компания планирует расширять ассортимент капсульного кофе, добавляя новые вкусы, в том числе с натуральными ароматизаторами. Кроме того, «Милфудс» собирается инвестировать в дальнейшее развитие производственных возможностей кофеобжарочного завода, повышая степень промышленной автоматизации предприятия. Директор по маркетингу компании «Милфудс», управляющей брендом Poetti Михаил Глухов отметил, что новый продукт представляет собой премиальный кофе в капсулах, который будет на 30-40% доступнее зарубежных аналогов.

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Источник: https://runews24.ru/tver/31/01/2024...2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

Тверская область
  • Нет аватара Manych
    31.01.2421:57:17

    упаковывается в 100% алюминиевые капсулы.
    -    .

    Пренепременно попробую… ну в смысле — постараюсь.

    Результаты доложу… ну в смысле — надеюсь.   

    Отредактировано: Manych~21:57 31.01.24
    #1276737
  • Нет аватара mikr
    31.01.2422:46:08

    Кофейные капсулы? Это конечно здорово!

    Ну у нас тут идет война не на жизнь, а на смерть. Стране нужны танки, самоходки, истребители, ракеты и прочая смертоносная продукция. А вместо нее нас «радуют» кофейными капсулами.

    Не мелковат ли повод для гордости?

    #1276743
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