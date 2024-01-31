Амурский ГХК в январе 2024 года

Что такое реверс инжиниринг и как он связан с обеспечением технической безопасности Амурского ГХК.

На какой стадии находятся объекты АГХК, которые планируется достроить в 2024 году: во-первых, это уникальные сооружения, которые станут частью замкнутого водооборотного цикла на будущем производстве, который, в свою очередь, обеспечит экономное водопотребление — водозабор на р. Зея, водоочистные сооружения; во-вторых, это воздухоразделительная станция, которая полностью обеспечит будущий комплекс промышленными газами — азотом низкого и высокого давлений, а также техническим воздухом; а еще общезаводская котельная и другие.

Как выглядит новое жилье для сотрудников Амурского ГХК, набор, которых, кстати, продолжается.

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