Экспорт сельскохозяйственной продукции в 2023 году достиг 3,9 трлн рублей

Россия в 2023 году экспортировала сельхозпродукции почти на 3,9 трлн рублей, что является историческим рекордом для отрасли.

Доля дружественных стран в поставках приблизилась к 90%.

Объём выданных льготных кредитов на расширение производства товаров агропромышленного комплекса превысил 800 млрд рублей.

Рост сельскохозяйственного экспорта по сравнению с 2022 годом вырос на 8%.

Цифровую платформу «Одно окно» для получения государственных услуг и различных мер помощи использовали более десяти тысяч компаний-экспортеров. В прошлом году Российский экспортный центр обеспечил заключение сделок на сумму свыше 1,3 триллиона рублей. Рост почти 70% относительно показателя 2022 года.

https://rg.ru/2...8rw54m675267547

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