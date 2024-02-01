Трём свердловским муниципалитетам переданы новые автобусы

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31 января переданы представителям трёх муниципалитетов Свердловской области новые автобусы, приобретённые благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Вручены ключи от 17 автобусов, которые отправятся в Артинский и Талицкий городские округа, городской округ Красноуральск. Церемония вручения транспорта прошла на территории крупного верхнепышминского автопредприятия АО «Автотранспорт», которому в декабре 2023 года также была передана партия автобусов. Закупленный транспорт — это современные модели автомобилестроительной компании «Группа ГАЗ» различных габаритов и вместимости. При приобретении транспорта учитывались запросы и потребности каждого из муниципалитетов.

Всего в Свердловской области будут закуплены 299 автобусов для работы на муниципальных и межмуниципальных маршрутах. На сегодняшний день 112 из них уже вышли на маршруты и работают в Каменске-Уральском, Ирбите, Верхней Пышме, Камышлове. Планируется, что в ближайшее время новый транспорт будет передан также в Красноуфимск, Реж, Артёмовский, Асбест, Рефтинский, Богданович.

© midural.ru

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