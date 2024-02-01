На Зеленодольском заводе имени А.М. Горького заложили два СПК проекта 03830

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На Зеленодольском заводе имени А.М. Горького (входит в судостроительную корпорацию «АК Барс») в Республике Татарстан состоялась тожественная церемония закладки двух пассажирских судов на подводных крыльях проекта «Метеор-2020». Об этом сообщает пресс-служба заказчика — Государственной транспортной лизинговой компании.

Контракт на строительство судов был подписан в декабре 2023 года в рамках инвестпроекта ГТЛК с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по обновлению гражданского водного транспорта России. Два судна «Метеор-2020» — это первые пассажирские суда, заложенные в рамках инвестпроекта.

Планируется, что оба «Метеора-2020» будут переданы ГТЛК летом 2025 года. Ввод в эксплуатацию инновационных высоколокализованных судов будет способствовать увеличению объема и повышению качества региональных пассажирских перевозок внутренним водным транспортом, росту популярности туристических маршрутов, укреплению межрегиональных связей, повышению мобильности населения.

Инвестпроект по обновлению отечественного водного флота предусматривает строительство 260 судов в 2024-2028 гг. Ключевые условия — «нулевой» аванс, льготная ставка от 2,93% до 7,6% в зависимости от типа судна, срок лизинга — до 25 лет. Общий объем инвестиций составит 231 млрд рублей, из которых 136 млрд рублей приходится на средства ФНБ, 10 млрд рублей — на средства федерального бюджета и 85 млрд рублей — на заемное финансирование.

Теплоход «Метеор-2020» вместимостью до 120 человек предназначен для скоростных пассажирских перевозок и обладает рядом преимуществом над судами предшествующих моделей. Модернизированная крыльевая схема обеспечивает уменьшение перегрузок на волнении, большую высоту преодолеваемой волны без средств автоматической стабилизации движения, меньшее время выхода на крылья и меньшую амплитуду продольной качки. Большое внимание при проектировании судна уделялось комфорту пассажиров — внутри их будут ждать просторный салон с удобными креслами, доступ к мультимедийному контенту, WI-FI, багажное отделение, закрывающиеся полки для ручной клади. «Метеор-2020» подходит для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, оснащено спецоборудованием и местами для матерей с младенцами. Проект СПК разработали конструкторы КБ «Си Тех».

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