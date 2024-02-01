ОНПП «Технология» начало выпуск отечественных комплектующих для аддитивного производства

© rostec.ru

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина освоило выпуск отечественных комплектующих из технической керамики для оборудования, применяемого в аддитивном производстве. Мощности предприятия позволят закрыть дефицит, возникший вследствие санкций. Планируется изготавливать до пяти тысяч изделий в год.

Производство комплектующих для оборудования, выпускающего металлические порошки — исходное сырье для 3D-принтеров — обеспечит спрос отечественных предприятий на данные изделия. Разработанные для высокотемпературных установок керамические сопла газового распыления расплавов металлов, втулки и тигельные комплекты по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам. Они обладают высокими износостойкостью и термоустойчивостью, выдерживая нагрев до 1800 °C, а также имеют высокую химическую стойкость в расплавах металлов.

«Благодаря нашей разработке решена проблема простоя дорогостоящего оборудования из-за отсутствия ключевых комплектующих. В ходе выполнения задачи предприятие получило девять патентов на изобретения, пять из которых являются внедренными в производство. Также разработка отмечена специальной премией Всероссийского конкурса по поиску идей создания новых технологий и изделий», — сказал генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.