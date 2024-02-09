С 2014 года в состав Военно-морского флота России вошли 11 дизель-электрических и 11 атомных подводных лодок.

Общее надводное водоизмещение подводных лодок вошедших в состав Военно-морского флота с 2014 года составило около 160 тысяч тонн (подводное около 260 тысяч тонн).

Динамика передачи подводных лодок ВМФ России 2014-2023

С 2014 года в состав флота вошли подводные лодки пяти проектов:

11 многоцелевых дизель-электрических подводных лодок пр. 636.3 «Варшавянка».

4 атомных подводных крейсера, один пр. 885 «Ясень» и три пр. 885М «Ясень-М».

5 атомных ракетных подводных крейсера стратегического назначения, один пр. 955 «Борей» и четыре пр. 955А «Борей-А».

Подводные лодки включенные в состав флота 2014-2023

1 атомная подводная лодка специального назначения пр. 09787 «Подмосковье» (носитель атомных глубоководных станций)

1 атомная подводная лодка специального назначения пр. 09852 «Белгород» (носитель атомных глубоководных станций и океанской многоцелевой системы «Посейдон»).

ССЗ

Строительством подводных лодок для российского флота занимается два судостроительных завода: «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге (строят ДЭПЛ) и «ПО «Севмаш» в Северодвинске (строит АПЛ). Переоборудованием в ПЛ специального назначения занимается «Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске.

За десять лет в состав Военно-морского флота России вошли 22 подводные лодки, общим водоизмещением 160 тысяч тонн. К началу 2024 года 3 подлодки спущены на воду, 11 подводных лодок находятся на разных стадиях строительства, ещё 5 подлодок готовятся к закладке.

Динамика передачи подводных лодок по пятилеткам:

2004-2008 — 2 (1 АПЛ)

2009-2013 — 3 (2 АПЛ)

2014-2018 — 9 (3 АПЛ)

2019-2023 — 13 (8 АПЛ)

С 2004 по 2018 год (за 15 лет) в состав Военно-морского флота России вошли 14 подводных лодок (6 АПЛ), что сопоставимо с 13 подлодками (8 АПЛ) переданными за последние 5 лет.

Автор: Алексей Поветкин

Предыдущая часть:

Обновление ВМФ России с 2014 по 2023 год (часть 1 — надводные силы)

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