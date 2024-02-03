С 2014 года в состав военно-морского флота России вошли 42 боевых корабля восьми различных типов (с полным водоизмещением свыше 500 тонн).

Общее водоизмещение боевых кораблей вошедших в состав Военно-морского флота с 2014 года составило более 85 тысяч тонн.

Динамика передачи боевых кораблей ВМФ России 2014-2023

С 2014 года в состав флота вошли корабли восьми проектов:

8 кораблей противоминной обороны пр. 12700 «Александрит»;

4 малых ракетных корабля пр. 22800 «Каракурт» (предназначенны для действий в открытом море);

11 малых ракетных кораблей пр. 21631 «Буян-М» (способны ходить по рекам, озерам и мелководным заливам);

4 патрульных корабля пр.22160 (предназначенны для действий в дальней морской зоне);

Корабли включенные в состав флота 2014-2023

7 многоцелевых корветов ближней морской зоны пр.20380/385 (корабли 2-го ранга);

3 многоцелевых фрегата дальней морской зоны пр.11356 (корабли 2-го ранга);

3 многоцелевых фрегата дальней морской зоны пр.22350 (корабли 1-го ранга);

2 больших десантных корабля пр. 11711.

Судостроительные заводы строящие боевые корабли

Строительством боевых кораблей для российского флота занимается 10 судостроительных заводов. Три расположены в Санкт-Петербурге, два в Крыму (в Феодосии и Керчи), по одному в Калининграде, Рыбинске, Зеленодольске, Комсомольске-на-Амуре и городе Отрадное (Ленинградская область).

За десять лет в состав Военно-морского флота России вошли 42 боевых корабля, общим полным водоизмещением 85,8 тысячи тонн. К началу 2024 года 10 кораблей спущены на воду, 30 кораблей находятся на разных стадиях строительства, ещё 2 корабля готовятся к закладке.

Динамика передачи боевых кораблей по пятилеткам (водоизмещением свыше 500 тонн):

2004-2008 — 2

2009-2013 — 7

2014-2018 — 18

2019-2023 — 24

Автор: Алексей Поветкин

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