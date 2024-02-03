Обновление военно-морского флота России с 2014 по 2023 год (часть 1 — надводные силы)
С 2014 года в состав военно-морского флота России вошли 42 боевых корабля восьми различных типов (с полным водоизмещением свыше 500 тонн).
Общее водоизмещение боевых кораблей вошедших в состав Военно-морского флота с 2014 года составило более 85 тысяч тонн.
Динамика передачи боевых кораблей ВМФ России 2014-2023
С 2014 года в состав флота вошли корабли восьми проектов:
8 кораблей противоминной обороны пр. 12700 «Александрит»;
4 малых ракетных корабля пр. 22800 «Каракурт» (предназначенны для действий в открытом море);
11 малых ракетных кораблей пр. 21631 «Буян-М» (способны ходить по рекам, озерам и мелководным заливам);
4 патрульных корабля пр.22160 (предназначенны для действий в дальней морской зоне);
Корабли включенные в состав флота 2014-2023
7 многоцелевых корветов ближней морской зоны пр.20380/385 (корабли 2-го ранга);
3 многоцелевых фрегата дальней морской зоны пр.11356 (корабли 2-го ранга);
3 многоцелевых фрегата дальней морской зоны пр.22350 (корабли 1-го ранга);
2 больших десантных корабля пр. 11711.
Судостроительные заводы строящие боевые корабли
Строительством боевых кораблей для российского флота занимается 10 судостроительных заводов. Три расположены в Санкт-Петербурге, два в Крыму (в Феодосии и Керчи), по одному в Калининграде, Рыбинске, Зеленодольске, Комсомольске-на-Амуре и городе Отрадное (Ленинградская область).
За десять лет в состав Военно-морского флота России вошли 42 боевых корабля, общим полным водоизмещением 85,8 тысячи тонн. К началу 2024 года 10 кораблей спущены на воду, 30 кораблей находятся на разных стадиях строительства, ещё 2 корабля готовятся к закладке.
Динамика передачи боевых кораблей по пятилеткам (водоизмещением свыше 500 тонн):
2004-2008 — 2
2009-2013 — 7
2014-2018 — 18
2019-2023 — 24
Автор: Алексей Поветкин
Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
Seriomilander
03.02.2411:11:34
03.02.2413:07:47
03.02.2413:46:57
03.02.2418:54:53