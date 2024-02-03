Авиастар сокращает цикл сборки самолетов

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В филиале ПАО «Ил» — Авиастар активно наращивается объем строительства воздушных судов. В рамках технического перевооружения цеха агрегатно-сборочного производства выстраивают в поточную линию. Сборочный процесс организуют по потоку, работающему по принципу конвейера. Цель — повысить эффективность производства, сократить цикл сборки агрегатов и отсеков тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А. Об этом сообщает AVIA.RU со ссылкой на официальный телеграм-канал ПАО «ОАК».

В производственных цехах освобождаются площади от неиспользуемой оснастки и приспособлений. Стапели перемещают и выстраивают по линиям определенного такта сборки воздушного судна в поток. Каждый стапель оснащается индивидуальным освещением, осуществляется подвод воздуха для сверлильно-клепальных работ. При организации рабочих мест авиастроителей для создания упорядоченного, рационального и безопасного пространства применяются инструменты бережливого производства.

Успешно реализован проект группы специалистов во главе с начальником цеха сборки и механизации крыла Артуром Гимаевым по сокращению цикла на участке сборки отъемной части крыла. Результат — цикл сборки сократился на 46%, выработка на одного рабочего повысилась на 41%, а потери на ожидание снизились на 90%.

В цехах сборки хвостового оперения и центроплана, отсеков самолета реконструкция выполнена практически полностью. Все работы планируется завершить в феврале.

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