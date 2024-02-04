В Москве, Татарстане и в Башкирии открыты три новых университетских кампуса

Комплекс кампуса научно-образовательного центра Высшей школы нефти в Альметьевске в ходе строительства (ноябрь 2022 г.) © minobrnauki.gov.ru

В МГТУ им. Н.Э. Баумана открыли два новых корпуса. В Исследовательском центре площадью более 5 тыс. кв. м будет реализована деятельность передовой инженерной школы «Системная инженерия ракетно-космической техники». А в Многофункциональном библиотечном комплексе площадью более 7 тыс. кв. м располагаются современные поточные аудитории, которые названы в честь выдающихся воспитанников ИМТУ-МВТУ, компьютерные классы и лаборатории, современный библиотечный центр с коворкингом и открытым доступом к книжному фонду, преподавательские, профессорские кабинеты и другие помещения для учебного процесса, исследований и разработок в сфере ИТ, проведения научно-образовательных форумов. Уже завершилось строительство 6 объектов кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана из 14. Еще 8 будут сданы до конца этого года.

В Альметьевске стартовала работа Научно-образовательного центра Высшей школы нефти. Центр на базе Альметьевского государственного нефтяного института (АГНИ) объединяет вузовскую и отраслевую науку. Общая площадь введенных объектов составляет — 109 тыс. кв. м, более 20 тыс. кв. м из которых — студенческие общежития, еще 50 тыс. кв. м — лабораторно-исследовательские и учебно-лабораторный корпуса. Среди новых объектов НОЦ — спортивный центр и жилой квартал с детским садом.

В Уфе завершилось строительство первой очереди Межвузовского студенческого кампуса — IQ-парка. Было реконструировано здание IQ-парка. На территории более 35 тыс. кв. м появились исследовательско-учебные площадки трех республиканских вузов (более 20 научных лабораторий), IT-технопарк, стартап-центры, IQ-библиотека, выставочные и деловые зоны, современные общественные пространства. Система цифровизации позволила создать «Умный кампус».

Вторая очередь строительства включает в себя возведение восьми корпусов общей площадью более 103 тыс. кв. м. В них предусмотрены общежития, учебные аудитории, 10 лабораторий, спортивные объекты, геномный центр. Работать и учиться здесь смогут более 7 тыс. человек. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию до конца 2025 года.

Кампус создается сразу для трех башкирских вузов: Уфимского университета науки и технологий, Уфимского государственного нефтяного технического университета и Башкирского государственного медицинского университета. Все они — участники Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ).

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Начиная с 2021 года, реализуется проект по созданию 25 современных университетских кампусов к 2030 году. Такая работа дает серьезный импульс к развитию всей национальной системы высшего образования.

В рамках федпроекта сейчас проектируется и строится 17 кампусов. Это самые современные учебные и научные лаборатории, технопарки, комфортные места для проживания, творчества и занятий спортом.

Первый конкурс по отбору заявок прошел в 2021 году. Из 27 заявок были выбраны 8 лучших: Нижний Новгород, Уфа, Екатеринбург, Калининград, Челябинск, Москва, Новосибирск и Томск. Все они — на стадии реализации.

В 2022 году по итогам второго конкурса из 39 заявок были отобраны еще 9 новых проектов: Самара, федеральная территория «Сириус», Пермь, Южно-Сахалинск, Иваново, Архангельск, Тюмень, Хабаровск, Великий Новгород.

Общая стоимость работ по созданию 17 кампусов составляет более 500 млрд рублей. 12 из них реализуется в рамках государственно-частного партнерства.

Параллельно с проектированием и строительством кампусов идет большая работа по переосмыслению текущей деятельности университетов, стратегии их развития. С учетом новой инфраструктуры обновляются образовательные программы, актуализируется исследовательская повестка.

В 17 новых кампусах будет создано более 400 новых лабораторий, почти 150 объектов инфраструктуры. Будет запущено более 300 новых образовательных программ.

Для того чтобы обеспечить высокий уровень создаваемых объектов, был разработан единый стандарт кампуса и его оснащения. Например, стандарт включает обязательное создание условий для проживания семей с детьми.

https://www.sob...mgtu-im-baumana

https://vk.com/...5870743_1232399

https://www.bas...er/news/599156/

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