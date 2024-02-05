Пять беспилотных КАМАЗ-54901 отправлены в Москву

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Лизинговая компания «КАМАЗ» профинансировала покупку пяти беспилотных автомобилей КАМАЗ-54901 на условиях финансового продукта «Лизинг «Юбилейный» ООО «ИЦ «КАМАЗ».

Лизинговый договор заключён на 18 месяцев с нулевым авансом и субсидией от Минпромторга РФ. Грузовую автотехнику дочерняя организация ПАО «КАМАЗ» приобрела в лизинг для коммерческого использования технологии беспилотных грузовиков. Улучшение жизни в городах является стратегическим приоритетом для государства, и «КАМАЗ» предлагает для этого современные и надёжные транспортные решения.

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