ГК «Агро-Белогорье» в Белгородской области запустила на МПЗ цех мясных консервов

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Группа компаний «Агро-Белогорье» (Белгородская область) запустила на мясоперерабатывающем заводе холдинга новый цех по производству консервированной свинины мощностью более 4 млн банок в год.

Инвестиционная стоимость проекта составила около 78 млн рублей. Оборудование и комплектующие нового цеха — на 95% российского производства.

«Проектная мощность нового цеха предполагает выработку 16,2 тыс. банок в сутки или более 4 млн банок в год. В планах на 2024 год произвести 2,5 млн банок (832 т). Запуск линии позволил создать 40 новых рабочих мест», — уточняется в пресс-релизе компании.

Производство тушёной свинины — это новое для «Агро-Белогорья» направление. Основной ингредиент консервов — свинина собственного производства.

© meat-expert.ru

«Загрузка производства составит в среднем по году 43% от проектных мощностей и будет увеличиваться по нарастающей — от 14% в феврале до 82% в декабре 2024 года. Не исключаем, что годовой план производства уже в скором времени будет скорректирован в сторону увеличения. На проектную мощность мы готовы выйти уже с апреля этого года», — цитирует пресс-служба генерального директора ООО «МПЗ Агро-Белогорье» Наталью Королькову.

Первые партии продукции скоро появятся в фирменных магазинах холдинга и региональных торговых сетях на территории Белгородской области. В дальнейшем основным каналом продаж нового продукта будут федеральные торговые сети.

ГК «Агро-Белогорье» специализируется на производстве свинины, занимается молочным животноводством, растениеводством и производством кормов. В группу входят селекционно-генетический центр, 19 свиноводческих комплексов, 3 зерновые компании, 3 комбикормовых завода, мясоперерабатывающее предприятие, санветутильзавод, торговые и вспомогательные предприятия. Производственные активы расположены в Белгородской области.

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