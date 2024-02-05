В Казани открыли макаронную фабрику

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В Казани в январе открыта новая макаронная фабрика Казанского производственного комбината Татпотребсоюза.

Скоро зеленые пачки с казанскими «рожками» и «спиральками» можно будет найти в магазинах: торговые сети планируют закупать 700 тонн в год. Еще 800 тонн ежегодно будет отправляться в райпо, кооперативы и магазины Татпотребсоюза, к которому относится фабрика. В день с производственных линий выходит до 5 тонн макарон.

© cdn.iportal.ru

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