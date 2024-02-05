«Минераловодский полимерный завод» увеличил переработку вторичного полиэтилена в два раза

© rupec.ru

«Минераловодский полимерный завод» (МПЗ), расположенный в Ставропольском крае, с января 2024 года увеличила выпуск вторичных полимеров в 2 раза — до 1,5 тыс. тонн в месяц.

Предприятие с февраля 2024 года расширяет линейку производства стрейч-пленки из первичных материалов, запуская новое производство мощностью до 450 тонн в месяц. Производственные мощности «МПЗ» включают четыре линии для выпуска вторичного регранулята и пять экструдеров для производства вторичной стрейч-пленки общей производительностью более 18 тыс. тонн в год.

Предприятие выпускает вторичные гранулы полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) в ассортименте для производства экструзионных пленок и изделий для литья, а также вторичной стрейч-гранулы для экструзии.

Также представитель МПЗ отметил, что уже установлено и готово к запуску оборудование для производства высокотехнологичной машинной стрейч-пленки из первичного сырья производительностью более 5 тыс. тонн в год.

Весь производственный процесс осуществляется с использованием оборудования производства итальянских и турецких компаний. Все линии производства оснащены моечными комплексами, двухступенчатой системой фильтрации и зонами дегазации, что позволяет добиться высоких показателей выпускаемой продукции.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.