В Ингушетии открыт завод алюминиевых сплавов

© ingushetia.ru

На промышленно-инвестиционной площадке в с.п. Али-Юрт состоялось открытие завода алюминиевых сплавов ООО «РИАЛ». Ввод предприятия в эксплуатацию позволит создать около 70 рабочих мест.

Предприятие входит в группу компаний РИАК по производству алюминиевого профиля и является участником первого в стране алюминиевого промышленного кластера, зарегистрированного в реестре Минпромторга России. На территории СКФО это единственное предприятие данного типа.

Бюджет проекта составил свыше 500 млн рублей, из которых 372 млн собственные и заемные средства инвестора и 163 млн рублей бюджетные средства АО «Корпорация развития Республики Ингушетия». Завод производственной мощностью до 10 тыс. тонн продукции занимает площадь в 1,5 гектара.

Завод станет основным поставщиком сырья для компании «РИАК» по производству алюминиевых профилей. Более того, значительная часть отходов (до 25%), которая возникает при производстве алюминиевых профилей также пойдет в переработку на литейное производство. До недавних пор компания закупала необходимое сырье у сторонних производителей. Данный проект позволит ей самостоятельно из лома алюминиевых сплавов производить необходимое количество слитков для собственного производства профилей.

© ingushetia.ru

© ingushetia.ru

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