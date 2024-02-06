Волгоградский алюминиевый завод значительно увеличил переработку индустриального лома

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Производственные мощности завода позволяют производить около 70 тысяч тонн первичного алюминия. В 2021 году на заводе запустили проект по переработке индустриального лома. Объем переработки в 2023 году составил 1150 тонн, увеличившись в три раза, по сравнению с 2022 годом. Качество цилиндрических слитков с содержанием переработанного лома сохраняется таким же высоким, как и продукт, сделанный только из первичного алюминия.

Опыт ВгАЗ по переработке алюминиевого лома планируется распространить и на другие заводы РУСАЛа, что будет способствовать дальнейшему внедрению принципов циркулярного производства, рассказал директор РУСАЛа по сбыту в России и странах СНГ Игорь Игнашов.

«В регионах своего присутствия компания развивает циркулярное производстве через партнерство со своими клиентами, которые возвращают лом обратно в переработку на ВгАЗ. Взамен клиенты получают цилиндрические слитки с рециклинговым металлом. Этот цикл становится регулярной бизнес-моделью, вовлекая в оборот все больше и больше металла по всей производственной цепочке».

По словам Игнашова, рециклинг позволяет реализовать важное стратегическое преимущество алюминия над конкурирующими материалами — возможность бесконечной переработки без утраты свойств.

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