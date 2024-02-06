«Резонит»: выпуск печатных плат в «Алабушево» стартовал во II полугодии 2023 г.

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В первую очередь на предприятии был налажен выпуск односторонних и двусторонних печатных плат и монтаж электронных модулей, идет запуск и наладка дополнительных линий монтажно-сборочного производства, а также участков для изготовления многослойных печатных плат. Выход завода на полную мощность планируется в 2025 г.

Новый завод сможет обеспечить высочайшие стандарты качества и сокращение сроков в изготовлении изделий для ведущих отраслей электроники: телекоммуникационной, автомобильной, медицинской, а также светодиодной техники, потребительской и промышленной электроники.

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«Резонит» — единственный инвестор нового производственного комплекса. Производственные линии и технологические процессы будущих цехов были спроектированы инженерами и технологами предприятия без привлечения инжиниринговых фирм, на основе собственного многолетнего опыта, а также принципов автоматизации и IT-решений, которые уже применяются на действующих производственных площадках «Резонита».

Строительство нового завода завершилось в марте 2022 года, но стало ясно, что быстро оснастить и запустить производство не получится из-за проблем, связанных с санкциями и поставкой оборудования. «Наши инженеры и технологи перерабатывают проект оборудования в связи с текущей ситуацией и активно занимаются поиском новых поставщиков» , — сообщал «Резонит» в апреле 2022 года.

«Запуск завода, видимо, будет отложен где-то на год, — рассказывал генеральный директор компании „Резонит“ Андрей Кучерявый. — Завод был спроектирован на определенное оборудование, в большей части европейское, японское, американское. Сейчас по очень многим критическим позициям нужно будет переделывать проект под другое оборудование, и это займет время. Плюс одна из определяющих инженерных позиций — очистные сооружения, которые мы успешно применяем на производстве в Зубово (Клин) и планировали также установить на новом заводе. Но это итальянское оборудование, и сейчас оно недоступно, так что эту часть нам, наверное, придется делать самим — мы этим занимаемся. Новый завод начнем запускать весной и, думаю, до конца 2023 года запустим полностью».

За прошедший год «Резонит» развернул сотрудничество с российскими компаниями. Научно-производственной компании «Элма» (Санкт-Петербург) заказали разработку и изготовление автоматической линии иммерсионного золочения — для «одного из самых сложных с точки зрения технологии участков в производстве печатных плат», по словам Андрея Кучерявого. «С гордостью могу сказать, что на нашем новом заводе в Алабушево этот процесс будет осуществляться на полностью российском оборудовании и с применением российской химии, — сообщил он. — Российские технологии для процесса иммерсионного золочения уже активно применяются нами на производстве в Технопарке Зубово»

Монтажный цех «ЦТБ» в Алабушево также оснастят российским оборудованием и программным обеспечением. Полноценную сборочную линию по заказу «Резонита» разработала и изготовила фирма «Эксперт Групп» (Таганрог) — ранее там выпустили на рынок станок для сборки малых серий электронных модулей, который был протестирован в «Резонит», после чего зеленоградцы решили инвестировать в более масштабный комплекс оборудования.

Программное обеспечение для контроля и интеграции оборудования в производственную среду предприятия было разработано совместно IT-специалистами «Резонита» и компании «СМТтех» (Москва), которая обеспечит техническую поддержку проекта и разработку специализированного ПО для управления производственными процессами.

https://www.zel....ru/news/54481/

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