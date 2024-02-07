«Ростсельмаш» в 2023 году увеличил производство на 40%

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«Ростсельмаш» в 2023 году увеличил объем производства более чем на 40%, до 7,5 тыс. единиц сельскохозяйственной техники.

Объём отгрузки готовой продукции также вырос на 40%.

«В части экспортных отгрузок компания „Ростсельмаш“ в условиях изменения логистических маршрутов и сокращения числа стран присутствия увеличила почти в 1,3 раза объем поставок продукции на экспорт в дружественные страны», — сообщили в Правительстве Ростовской области.

«Ростсельмаш» производит более 150 моделей и модификаций техники для АПК, а также дорожного строительства. В их числе зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное, зерноперерабатывающее и другое оборудование. Компания спроектировала и испытывает первые модели дорожно-строительной техники — телескопический и фронтальный погрузчики. Еще две модели — экскаваторы-погрузчики и гусеничные экскаваторы — находятся в разработке.

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