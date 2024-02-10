В Московской области запущена первая очередь холодильно-складского комплекса для рыбной продукции
В Богородском городском округе «РРК Логистик» ввела в эксплуатацию первую очередь мультитемпературного складского комплекса.
Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области: «Логистическо-складской комплекс предназначен для приёмки, хранения, комплектации и отгрузки замороженных рыбных продуктов.
Ожидаемые инвестиции для завершения всего проекта составят приблизительно 1,7 миллиарда рублей, а количество рабочих мест превысит 100.
Новый мультитемпературный склад станет важным звеном в развитии региональной логистики и обеспечит надёжное хранение и переработку рыбной продукции».
Комплекс включает в себя три морозильные и одну среднетемпературную камеры. Каждая оборудована стеллажным хранением с инновационной системой загрузки-выгрузки «Шаттл» на пять ярусов. Общий объём хранения в четырёх камерах составляет 3,35 тысячи тонн, а в трёх камерах в совокупности — порядка 10 тысяч тонн. Возможный режим охлаждения и заморозки — от -5 до -25°C.
Ввиду возможности применения различных температурных режимов, холодильно-складской комплекс может оказывать услуги холодного хранения не только рыбы, но и любой другой охлажденной и замороженной продукции.
Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
Сергей Котенко
11.02.2406:21:33
11.02.2409:07:21