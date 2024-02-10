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Агропром и пищевая промышленность

В Московской области запущена первая очередь холодильно-складского комплекса для рыбной продукции

 © msh.mosreg.ru

В Богородском городском округе «РРК Логистик» ввела в эксплуатацию первую очередь мультитемпературного складского комплекса.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области: «Логистическо-складской комплекс предназначен для приёмки, хранения, комплектации и отгрузки замороженных рыбных продуктов.

Ожидаемые инвестиции для завершения всего проекта составят приблизительно 1,7 миллиарда рублей, а количество рабочих мест превысит 100.

Новый мультитемпературный склад станет важным звеном в развитии региональной логистики и обеспечит надёжное хранение и переработку рыбной продукции».

Комплекс включает в себя три морозильные и одну среднетемпературную камеры. Каждая оборудована стеллажным хранением с инновационной системой загрузки-выгрузки «Шаттл» на пять ярусов. Общий объём хранения в четырёх камерах составляет 3,35 тысячи тонн, а в трёх камерах в совокупности — порядка 10 тысяч тонн. Возможный режим охлаждения и заморозки — от -5 до -25°C.

Ввиду возможности применения различных температурных режимов, холодильно-складской комплекс может оказывать услуги холодного хранения не только рыбы, но и любой другой охлажденной и замороженной продукции.

 © msh.mosreg.ru

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Источник: https://msh.mosreg.ru/sobytiya/novo...lasti-vveli-v-ekspluatatsiyu-kholod

склад, Московской область, пищевая промышленность
  • Нет аватара Serguei
    11.02.2406:21:33

    Почему мне нравятся такие новости? Потому что я — человек, который любит детали. Как говорят англичане: devil is in the details. Что у нас есть на данный момент? Некие поставки рыбы в Центральную Россию и некий объём, способный хранить её. Когда мы «победно» читаем, что нарастили вылов рыбы такой-то на столько-то, морепродуктов таких-то на столько-то, то должны понимать экономическую основу всего процесса доставки этих «мощных процентов» до потребителя. Во-первых, наш бизнес, ставший на ноги на преступных и мошеннических схемах 90-х, не изменился, всё также будут гнать за рубеж и не возвращать валюту (=недавний указ Президента о «возврате валюты»). Во-вторых, если не идёт увеличение объектов хранения и переработки продукции, то объективно НИЧЕГО НЕ УВЕЛИЧИТСЯ в плане увеличения предложения на рынке и, соответственно, снижения цен. Это же не деревенский рынок, на котором фермеры продают с колёс свою продукцию? Да, процесс создания мощностей идёт, но очень медленно. Некоторые тут в курсе, что я зимую в Таиланде. Интересно, что, когда у людей зашоренные мозги, то сразу навешивают ярлыки. В моём случае всё чуть проще, я сейчас преподаю английский. Небольшой, но стабильный доход. Плачу 100% налогов в российский бюджет, посему даю в нахрапистое е**ало любому, кто захочет попрактиковаться в словесности в мою сторону. Так вот, уважаемые подписчики и читатели сего ресурса, здесь в Тае, удивительным образом стоимость электричества много лет установлена властями Таиланда для физлиц в 4,50 бата за кВт. Даже снизили в начале прошлого года, не помню точно, с 4,83 до нынешних 4,50. В Ковид даже освободили от оплаты на некоторое время. Цены на рыбу, креветки, кальмары и др. морепродукты, которые тайцы сами, как и наши, ловят, практически не изменились. Я как ездил на виза-ран за 3200 бат много лет, так и в этот раз поехал за эту же цену. Рост цен мизерный. Бензин чуть, может, изменился. 95-й стоит около 37.8 бат за литр (чуть больше доллара), а 91-й — 35.7 (Таиланд покупает нефть). Тайский бат в 2006 году был около 30 или 32 за доллар. Сейчас в обменниках за 35,8 ориентировочно (к вашему сведению, Таиланд полностью исключил доллар из оборота, вы здесь ничего не купите за доллары, не проведёте ни одного платежа, ни за квартиру, ни за авто, ни за яхту…). Я не понимаю, почему наш аморальный бизнес без проблем изымает средства у людей. Только Правительство вливает в экономику деньги в проекты, только повысит зарплаты или пенсии, тут же все эти Силуановы и Наибуллины бегут с «оправданными» скачками курса рубля, повышением ключевых ставок, налоговыми манёврами, повышениями цен на ЖКХ, билетов (в 2020 году туда-обратно Москва-Бангкок было 34 тыс. «государственного» Аэрофлота, а в 2023 — уже около 100 тыс., рост в 3 раза, а что произошло-то?), банки рубят капусту в плане «исторических сверхприбылей», бизнес не возвращает валюту, ЦБ 3,5 года не покупал у российских производителей золото, отправив в Лондон около 780 тонн драгметалла, наши «ресурсники» строят НПЗ, хабы и т. п. за рубежом, а не в России, потому что не хотят «избытка» продукта и понижения цен в интересах общества и граждан. Много можно чего написать, я жду, что наш Президент разрушит власть глобалистов, доставшуюся нам от аморальных 90-х, и внутри страны, будут возращены в лоно государства стратегические отрасли (=н*х обществу уроды типа олигархов, из которых уже 7 миллиардеров отказались от российского гражданства, последний случай — Анисимов. Я, как простой и понятный гражданин, имею право сказать, что мне эти паразиты, сидящие на товарных потоках, не нужны.).

    #1277306
    • Human RS Human RS
      11.02.2409:07:21

      Краткий пересказ спича русской пословицей — начали за здравие, а кончили за упокой…

      Отредактировано: Human RS~09:07 11.02.24
      #1277310
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