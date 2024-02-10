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Производство

Ульяновский автозавод модернизируется и увеличивает производство

 © autostat.ru

Ульяновский автозавод продолжает совершенствовать свои автомобили. Очередным улучшением стал новый передний мост улучшенной конструкции, которым с 1 февраля 2024 года комплектуются модели УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи 4×4».

Улучшенный передний мост отличается от предыдущего дополнительными уплотнениями картера редуктора моста и модернизированными приводами. Это позволило исключить попадание влаги в картер главной передачи и превращение масла в эмульсию, в конечном счёте повысив долговечность и надёжность редуктора моста.

Силами своих дочерних компаний «Автокомпонент» и «Техинструмент» УАЗ изменил литьевую оснастку моста, а предохранительный клапан перенес с кожуха полуоси в отливку картера, что, в свою очередь, позволило снизить избыточное давление. На стоимость моделей УАЗ появление улучшенного моста напрямую не повлияло.

Ульяновский завод с 1 февраля 2024 года перестал выпускать модификации автомобилей, оснащенные двигателями стандарта «Евро-0».

В настоящее время у дилеров можно приобрести автомобили нулевого экологического класса только более ранних дат выпуска. Повышение экологического класса автомобилей всего модельного ряда УАЗ до «Евро-5» будет осуществляться поэтапно в течение второго и третьего кварталов текущего года. В данный момент на предприятии ведутся финальные работы по калибровке нового электронного блока управления ДВС для соответствия агрегата всем требованиям норм по выбросам.

Ульяновский автозавод по итогам 2023 года выпустил 39 453 автомобиля — на 15% больше, чем годом ранее. Также был продемонстрирован лучший за последние четыре года результат продаж. Так, в прошлом году российские дилеры УАЗ увеличили реализацию на 9% до 37 412 автомобилей, согласно данным компании.

Кроме того, в 2023 году 1840 автомобилей УАЗ было реализовано на внешних рынках, а именно на территориях государств в странах Азии, Африки, Ближнего Востока, Южной и Центральной Америки.

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Источник: https://www.autostat.ru/news/56800/

машиностроение, Ульяновский автозавод, УАЗ, Ульяновская область
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    10.02.2420:48:09

    Парадоксальным образом война открыла УАЗу второе дыхание. Такой всплеск производства в мирное время немыслим. Рост продаж формирует поле для манёвра, открывает перспективы для развития и роста. Неизбежно начнётся борьба за качество.

    #1277283
    • Clausson Clausson
      10.02.2421:36:35

      Неизбежно начнётся борьба за качество.

      Производство модели начато 5 августа 1997 года. То есть более чем 26 лет назад.

      В 2001 году УАЗ покупает Мордашев и передает дела на заводе Вадиму Швецову. Швецов, хороший и увлеченный менеджер Северстали берется за дело закатав рукава и громогласно заявляет что сделает из УАЗа настоящий современный автомобиль.

      В 2005 году модель была подвергнута фейслифтингу и переименована в «Patriot»…

      В 2024 году на 27 году производства в модели залатан серьезный баг.

      Откуда у вас такая вера в НЕИЗБЕЖНОСТЬ?

      Да, 20 лет назад была какая-то надежда на то, что новый собственник, хорошо зарекомендовавший себя в бизнесе, что-то сделает, но два десятилетия спустя…

      PS Вы знаете, очень бы хотелось надеяться, но я не вижу для этого никаких оснований. Да, СВО дала им рост спроса. Автомобили на фронте нужны в любом состоянии. Никаких оснований для роста качества, да и вообще позитивных сдвигов для УАЗа я не вижу.

      #1277287
  • Нет аватара mikr
    10.02.2420:51:47

    //…Улучшенный передний мост отличается от предыдущего дополнительными уплотнениями картера редуктора моста и модернизированными приводами. Это позволило исключить попадание влаги в картер главной передачи и превращение масла в эмульсию, в конечном счёте повысив долговечность и надёжность редуктора моста…//

    Ну какое же это улучшение? Улучшение, это когда было неплохо, а стало еще лучше. А здесь речь идет об устранении хронического косяка. Такими улучшениями лучше не хвастаться. Потому что оборотная сторона подобного «улучшения» больно бьет по репутации производителя.

    #1277284
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