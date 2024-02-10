Ульяновский автозавод модернизируется и увеличивает производство

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Ульяновский автозавод продолжает совершенствовать свои автомобили. Очередным улучшением стал новый передний мост улучшенной конструкции, которым с 1 февраля 2024 года комплектуются модели УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи 4×4».

Улучшенный передний мост отличается от предыдущего дополнительными уплотнениями картера редуктора моста и модернизированными приводами. Это позволило исключить попадание влаги в картер главной передачи и превращение масла в эмульсию, в конечном счёте повысив долговечность и надёжность редуктора моста.

Силами своих дочерних компаний «Автокомпонент» и «Техинструмент» УАЗ изменил литьевую оснастку моста, а предохранительный клапан перенес с кожуха полуоси в отливку картера, что, в свою очередь, позволило снизить избыточное давление. На стоимость моделей УАЗ появление улучшенного моста напрямую не повлияло.

Ульяновский завод с 1 февраля 2024 года перестал выпускать модификации автомобилей, оснащенные двигателями стандарта «Евро-0».

В настоящее время у дилеров можно приобрести автомобили нулевого экологического класса только более ранних дат выпуска. Повышение экологического класса автомобилей всего модельного ряда УАЗ до «Евро-5» будет осуществляться поэтапно в течение второго и третьего кварталов текущего года. В данный момент на предприятии ведутся финальные работы по калибровке нового электронного блока управления ДВС для соответствия агрегата всем требованиям норм по выбросам.

Ульяновский автозавод по итогам 2023 года выпустил 39 453 автомобиля — на 15% больше, чем годом ранее. Также был продемонстрирован лучший за последние четыре года результат продаж. Так, в прошлом году российские дилеры УАЗ увеличили реализацию на 9% до 37 412 автомобилей, согласно данным компании.

Кроме того, в 2023 году 1840 автомобилей УАЗ было реализовано на внешних рынках, а именно на территориях государств в странах Азии, Африки, Ближнего Востока, Южной и Центральной Америки.

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