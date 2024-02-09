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Производство

КМЗ импортозаместил «Укроборонпром» по комплектующим к атомным станциям

 © mashnews.ru

Заказ «Росэнергоатома» на 2,9 миллиарда рублей на проведение работ по обеспечению надежности резервного питания АЭС России выполнил военно-промышленный холдинг Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ), пишет РИА Новости со ссылкой на владельца КМЗ Михаила Даниленко.

Ранее комплектующие для резервного питания российских АЭС поставлял харьковский завод им. Малышева (входит в концерн «Укроборонпром»), специализирующийся на выпуске среднеоборотных двигателей и бронетанковый техники.

«Росэнергоатом успешно принял третий этап договора по импортозамещению комплектующих для поддержания энергобезопасности резервного питания энергоблоков целого ряда российских атомных электростанций. Выполнены работы на 2,9 миллиарда рублей. Таким образом благодаря нашему холдингу „Росэнергоатом“ успешно преодолел зависимость от украинского импорта», — сказал Даниленко.

Речь идет о комплектующих для обеспечения работы дизельных электростанций, которые отвечают за охлаждение реакторов в случае нештатной ситуации на АЭС.

За два года предприятия холдинга выполнили первые три этапа договора: разработку конструкторской и технологической документации, строительство испытательного стенда для проверки качества изготовления комплектующих.

«Самые сложные этапы позади. Военно-промышленный холдинг KMЗ за время своей работы построил более 15 высокомощных испытательных стендов в том числе для испытания газотурбинных двигателей, средне-оборотного двигателя, двигателя на газовом топливе, десятки испытательных стендов для проверки сложной топливной аппаратуры в том числе авиационных двигателей», — сказал Даниленко.

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Источник: https://mashnews.ru/kmz-importozame...uyushhim-k-atomnyim-stancziyam.html

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Кингисеппский машиностроительный завод
  • Badassgoliath Badassgoliath
    09.02.2412:28:16

    . Таким образом благодаря нашему холдингу «Росэнергоатом» успешно преодолел зависимость от украинского импорта",

    Засилье выходцев из УССР в советской верхушке привело к тому, что именно там были построены важные высокотехнологичные производства, которые в ином случае были бы сразу в нашем распоряжении и их не пришлось бы замещать, тратя время и средства.

    #1277181
    • Александр Корынин Александр Корынин
      09.02.2414:25:16

      А сейчас по другому?

      Новости за февраль:

      «Рособоронэкспорт» … ведет консультации по локализации производства российских беспилотных комплексов в ряде стран. У нас есть проекты как на Ближнем Востоке и Северной Африке, так и в других регионах мира", — сказал Михеев на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

      Производство беспилотников вывозят с России.

      Где какая-то служба безопасности и контроль этих вредителей и придурков ?

      Всё на самотёке в стране Путина.

      А потом будут ныть, что нас опять ударили ножом в спину.

      #1277193
      • Е.Юрий Е.Юрий
        09.02.2415:09:03

        Всё на самотёке в стране Путина.

        А потом будут ныть, что нас опять ударили ножом в спину.

        Не нужно тут начинать предвыборное метание фекалиями — все равно не выйдет внести раздор. И почему-то Вы умалчиваете, что в свое время Иран помог беспилотниками и мы наладили у себя часть производства, при этом я не слышал сокрушения Ирана о том что они транслировали технологии в нашу страну. В том, что мы продвигаем свои решения это лишь говорит о том, что они на уровне. В беспилотниках нет ничего такого, что нельзя приобрести на рынке — если мы закрепимся в другой стране это только плюс нам, при этом ничего секретноко мы не отдаем., так же как и при продаже средств ПРО ине только.

        Отредактировано: Е.Юрий~15:10 09.02.24
        #1277197
      • Kolyda Kolyda
        09.02.2416:56:05

        А сейчас по другому?

        Нет конечно! Обратите внимание сколько высокотехнологичных производств размещено в одной из наших поволжских республик, в которой частенько раздаются призывы к автономности от России. Как бы украинский сценарий не повторился.

        #1277200
        • Нет аватара garpini
          09.02.2418:05:17

          Ещё один грамотей! Посмотри карту — некуда отделятся во первых, Во вторых Россия — это Тартария все мы Орда и Орки, поэтому живем Дружно )))))

          #1277203
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          09.02.2418:09:58

          Татарстан это России. Окружен со всех сторон. Это я так гипотетически.

          Тут просто нужно не дать прийти к власти всяким навальнистам, надеждинистам и разным политиканам. Тогда и нпр. Дальний Bосток может потребовть независимости. Примеры в истории страны уже быи.

          Вообще и мой пост надо убрать и Ваш. Им не место на этом сайте — разве что на дзен.

          Отредактировано: Roman Wyrzykowski~18:10 09.02.24
          #1277204
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