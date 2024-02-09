КМЗ импортозаместил «Укроборонпром» по комплектующим к атомным станциям

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Заказ «Росэнергоатома» на 2,9 миллиарда рублей на проведение работ по обеспечению надежности резервного питания АЭС России выполнил военно-промышленный холдинг Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ), пишет РИА Новости со ссылкой на владельца КМЗ Михаила Даниленко.

Ранее комплектующие для резервного питания российских АЭС поставлял харьковский завод им. Малышева (входит в концерн «Укроборонпром»), специализирующийся на выпуске среднеоборотных двигателей и бронетанковый техники.

«Росэнергоатом успешно принял третий этап договора по импортозамещению комплектующих для поддержания энергобезопасности резервного питания энергоблоков целого ряда российских атомных электростанций. Выполнены работы на 2,9 миллиарда рублей. Таким образом благодаря нашему холдингу „Росэнергоатом“ успешно преодолел зависимость от украинского импорта», — сказал Даниленко.

Речь идет о комплектующих для обеспечения работы дизельных электростанций, которые отвечают за охлаждение реакторов в случае нештатной ситуации на АЭС.

За два года предприятия холдинга выполнили первые три этапа договора: разработку конструкторской и технологической документации, строительство испытательного стенда для проверки качества изготовления комплектующих.

«Самые сложные этапы позади. Военно-промышленный холдинг KMЗ за время своей работы построил более 15 высокомощных испытательных стендов в том числе для испытания газотурбинных двигателей, средне-оборотного двигателя, двигателя на газовом топливе, десятки испытательных стендов для проверки сложной топливной аппаратуры в том числе авиационных двигателей», — сказал Даниленко.

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