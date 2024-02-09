В Мордовии запущен завод по производству кормов для животных

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9 февраля в Мордовии в пос. Атяшево группа компаний «Талина» запустила производство сухих кормов для животных.

Инвестиции в проект превысили 1,7 млрд рублей.

После выхода на полную мощность предприятие будет ежегодно выпускать 50 тыс. тонн продукции.

Для производства кормов будет использоваться собственная сырьевая база предприятия. Новая площадка оснащена оборудованием преимущественно отечественного производства.

ГК «Талина» — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг замкнутого цикла производства. В структуру входят предприятия по растениеводству, комбикормовому производству, свинокомплексы и племенные центры, мясоперерабатывающие площадки. Комплекс «Атяшевский» — основное мясоперерабатывающее предприятие холдинга, производственные площадки расположены в Мордовии.

ГК «Талина» несколько лет назад запустила в Мордовии завод по производству влажных кормов для животных. Сегодня был открыт новый завод.

В планах предприятия — запуск ещё одного завода влажных кормов с инвестициями более 2 млрд рублей. Общий годовой объём производства после выхода на полную мощность составит 100 тыс. тонн каждого вида.

Ещё два года назад 90% рынка кормов для животных занимала иностранная продукция. К концу 2023 года выпуск отечественной продукции достиг 1 млн тонн в год.

© russia.ru

© russia.ru

© russia.ru

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