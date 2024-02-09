В Московской области запущено производство ноутбуков, серверов, принтеров

© fplustech.ru

Холдинг Fplus запустил производство электроники в подмосковной д. Валищево (городской округ Домодедово).

Ежегодно на новой площадке будет производиться до 500 тыс. устройств, включая ноутбуки, серверы, принтеры, СХД, смартфоны и др.

Площадь предприятия составляет 25 тыс. кв. м.

Вложения в производство превысили 1 млрд рублей.

Как сообщают представители компании, новое предприятие рассчитано на поверхностный монтаж разработанных компанией плат, а также полный цикл сборки продукции, прошивку программного обеспечения, тестирование устройств, упаковку и комплектование заказов. В будущем холдинг планирует локализовать на новой площадке литье пластика и штамповку металла.

«Запуск нового завода создал несколько сотен рабочих мест для квалифицированных специалистов и позволил существенно нарастить наши возможности производства, — отметил исполнительный директор компании Михаил Волков. — Теперь, с учётом собственных и контрактных площадок, компания Fplus может выпускать свыше 3 млн изделий ежегодно».

О принтерах

Производитель электроники для корпоративного и госсектора Fplus выпустил новую линейку МФУ и принтеров под своим брендом, в дополнение к уже существовавшим моделям.

Она включает в себя три лазерных монохромных МФУ (3-в-1: принтер, сканер, копир) и два лазерных монохромных принтера формата А4 (с возможностью беспроводного подключения или подключения по сети). Новые утройства обеспечивают скорость печати 30 страниц в минуту в формате А4 и имеют функцию двусторонней печати, ёмкость тонера составляет 3000 страниц.

МФУ оборудованы ЖК-дисплеем и возможностью цветного сканирования. Принтеры и МФУ управляются собственным программным обеспечением Fplus. На устройства предоставляется трёхлетняя гарантия. В линейке производителя также есть модели со скоростью печати 40 и 47 страниц в минуту, ёмкость картриджа для которых составляет до 35 000 копий.

Принтеры и МФУ могут работать с такими носителями, как обычная, тонкая и плотная бумага, конверты, этикетки, диапозитивы, бумага из вторичного сырья. Конструкция устройства разработана таким образом, чтобы свести вероятность замятия бумаги к минимуму. Принтеры Fplus могут работать с маленькими форматами, например, не только со стандартным А4 или А5, но и А6 и даже ручными форматами.

Устройства собираются в России на собственном производстве Fplus, часть комплектующих выпускается за рубежом. Fplus разработал собственную конструкторскую документацию, поэтому может регулировать глубину локализации в зависимости от модели. На принадлежащем производителю заводе запущена линия по сборке всех видов печатных устройств.

«Мы стремимся прежде всего создать российский продукт, пусть и с некоторой неизбежной помощью наших технологических партнеров. Весь российский корпоративный рынок лазерных принтеров А4 составляет сейчас около 600-650 тысяч устройств. Мы планируем только в 2024 году выпустить не менее 50 тысяч устройств в сегменте 30-40 страниц (скорость печати в минуту) и 15 тысяч устройств в сегменте 40-50 страниц. В течение года собираемся запустить производство цветных принтеров», — отмечает заместитель генерального директора Fplus по периферийным устройствам Дмитрий Купцов.

© fplustech.ru

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