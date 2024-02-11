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Движение поездов по новому второму пути на перегоне Гурское — Почепта на участке Комсомольск-на-Амуре — Ванино в Хабаровском крае открыто после переключения на цифровую систему управления движением. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги, строительство велось в рамках реализации программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов.

При модернизации участка отсыпано более 127 тыс. куб. м земляного полотна, уложено более 9 км нового бесстыкового пути и 6 стрелочных переводов, реконструировано 12 водопропускных труб. Кроме того, было проложено порядка 153 км различных кабельных линий.

Строительство главных вторых путей и двухпутных вставок на линии Комсомольск-на-Амуре — Ванино позволит увеличить её провозную способность с 39,8 до 81,8 млн тонн до конца 2024 года. В 2024 году планируется развернуть строительство ещё на 14 объектах на линии Комсомольск-на-Амуре — Ванино. Необходимо модернизировать 31 перегон. На 9 из них, включая участок Гурское — Почепта, движение поездов по новым путям уже открыто.

© gudok.ru

© gudok.ru

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