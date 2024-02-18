На Синарском трубном заводе запущена новая производственная линия

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Синарский трубный завод, входящий в Трубную Металлургическую Компанию, нарастил производственные мощности, что позволит увеличить объёмы выпуска муфт для насосно-компрессорных труб (НКТ).

На предприятии открыта автоматизированная муфтонарезная линия, производительность которой составляет до 900 тыс. муфт в год.

Благодаря высокой степени автоматизации и современной системе прослеживаемости оборудование обеспечит максимальный контроль за соблюдением технологии и высокое качество продукции. Выпускаемые на линии муфты будут направляться на следующие этапы технологической цепочки на другие предприятия в составе компании — Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), ТМК Нефтегазсервис (ТМК НГС) и Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ).

«ТМК постоянно развивает производственные мощности, используя при этом наилучшие доступные технологии и создавая комфортные рабочие места. Ввод в эксплуатацию новой линии позволит СинТЗ нарастить объемы товарных муфт для НКТ с резьбой треугольного профиля. При этом благодаря современному оборудованию существенно сократится доля ручного труда. Мы планируем превратить этот участок в креативное пространство, применить здесь современные дизайнерские решения, чтобы создать условия, которые будут способствовать более полному раскрытию потенциала каждого сотрудника», — сказал управляющий директор СинТЗ Вячеслав Гагаринов.

В дальнейшем участок планируется расширить за счет установки дополнительного оборудования для фосфатирования и пропитки муфт.

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