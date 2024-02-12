Запуск собственного энергоцентра на полных мощностях

На заводе ПСМ Прайм в Ярославской области запустила на полную мощность собственную газопоршневую электростанцию.

После успешного ввода в эксплуатацию летом прошлого года собственный энергоцентр ПСМ в городе Тутаеве с января 2024 года работает полноценно, обеспечивая производство электричеством. Помимо этого, станция снабжает производственные помещения теплом. Строительство и запуск энергоцентра являются важным событием для оптимизации энергозатрат компании, проверки и модернизации клиентских поставок, а также обеспечения бесперебойной работы завода ПСМ Прайм. Благодаря газовому лимиту, полученному для работы энергоцентра, реализован испытательный стенд газопоршневых установок (ГПУ), который позволяет проверять работу всех выпускаемых компанией газовых электростанций при полной нагрузке, одновременно контролируя их синхронизацию между собой при параллельной работе. Так, за 2023 год ПСМ произвел и провел заводские испытания 24 газовых электростанций.

«Запуск собственного энергоцентра ПСМ — это значимый шаг и для нас, и для наших клиентов, — отмечает генеральный директор ПСМ Андрей Медведев. — Электростанция позволяет реализовывать полную энергетическую эффективность завода Прайм. А испытания всех выпускаемых ГПУ выделяют нас среди конкурентов как ответственного поставщика и подрядчика для строительства газовой генерации любой сложности».

Энергоцентр ПСМ сконструирован на базе двигателя Industrial Engines (Baudouin) — одного из лидирующих брендов в области газовой генерации. Это стратегическое решение позволяет получить собственный опыт эксплуатации двигателя данного бренда и обеспечивает надежность производимого оборудования. Система утилизации тепла энергоцентра дает возможность использовать тепло, вырабатываемое двигателем (от системы охлаждения и от отработавших газов), для обогрева производственных помещений. Энергоцентр способен функционировать в широком диапазоне температур (-40°С до 40°С) и работает параллельно с сетью без необходимости постоянного контроля.

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