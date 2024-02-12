«Свеза» запустила новое производство в Вологодской области

Лесозаготовительное подразделение «Свезы» — «Свеза Ресурс» — запустило в городе Тотьма Вологодской области производство фумигированных брусков. Продукт позволит удовлетворить растущий спрос комбинатов во вспомогательных материалах для упаковки продукции на экспорт, а также сэкономит компании до 15 млн рублей в год.

Сотрудники компании «Свеза» нашли применение для балансовой древесины, которая в большом количестве образуется во время лесозаготовки. На площадке в Тотьме «Свеза Ресурс» организовала производство реквизита, необходимого для древесных упаковочных и крепежных материалов. Здесь было установлено сушильное оборудование, чтобы обеззараживать продукцию. Процесс фумигации позволяет обеспечить высокую степень защиты древесины от повреждений и сохранять ее качество на протяжении длительного времени.

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«Открыв новое производство мы закрываем постоянную потребность наших комбинатов в реквизите при упаковке продукции. Также это позволило нам экономить порядка 15 млн рублей в год. Кроме того, это яркий пример того, как можно использовать невостребованный побочный сортимент и улучшать экономическую устойчивость лесозаготовительного бизнеса за счет нового продукта», —прокомментировал Антон Шевелев, начальник производства «Свеза Ресурс» в Тотьме.

Отметим, что компания получила в Россельхознадзоре индивидуальный номер и специальный знак международного образца для маркировки новых изделий, прошедших фитосанитарное обеззараживание и предназначенных для экспорта. Таким образом надзорный орган подтвердил, что предприятие соответствует требованиям, установленным международными стандартами по фитосанитарным мерам.

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