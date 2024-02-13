В России запустили сборку полностью отечественных дизельных моторов

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«Ремдизель» наладил в Набережных Челнах Татарстана массовое изготовление двигателей для грузовиков «КАМАЗ». В проект модернизации было вложено 300 млн рублей, из которых 235 млн рублей были получены в рамках программы «Комплектующие изделия» от Фонда развития промышленности (ФРП).

До этого момента «Ремдизель» занимался исключительно капитальным ремонтом двигателей внутреннего сгорания для коммерческого транспорта. Благодаря модернизации и закупке нового оборудования, предприятие перешло к серийному производству двигателей.

В декабре 2023 года фирма отправила «КАМАЗу» первую партию двигателей внутреннего сгорания, насчитывающую более 180 штук. «Ремдизель» планирует выпустить более 1000 двигателей в текущем году и достичь годового объема производства в 1600 единиц к 2025 году.

Выпускаемые ДВС имеют двухрядное размещение восьми цилиндров. Двигатели развивают мощность до 260 л.с., оборудованы турбонаддувом и топливной аппаратурой от других заемщиков ФРП — «Ярославского завода дизельной аппаратуры» и «Алтайского завода прецизионных изделий». В производстве ДВС применяются исключительно российские компоненты, уровень локализации составляет 100%.

Двигатели устанавливаются на грузовых и специализированных автомобилях на базе шасси «КАМАЗ», которые широко применяются во многих отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, нефтегазовой отрасли, жилищно-коммунальном хозяйстве и прочих.

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