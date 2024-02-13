На АЭС «Аккую» отправлено инновационное оборудование

© rosatom.ru

В г. Выкса (Нижегородская обл.) состоялась отгрузка головного транспортно-упаковочного контейнера ТУК-137Т.А1 для АЭС «Аккую», а также оборудования для обращения с ним на атомной станции. Оборудование изготовлено на производственной площадке АО «Русполимет», заказчиком выступило АО «Техснабэкспорт» (Дивизион «Сбыт и трейдинг» Госкорпорации «Росатом»).

ТУК-137Т.А1 — это контейнер нового поколения, предназначенный для обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) после его выгрузки из бассейна выдержки АЭС «Аккую». Упаковочная емкость обеспечивает размещение 18 отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС), их транспортировку и хранение. Контейнер ТУК-137Т.А1 прошел необходимые испытания на заводе-изготовителе и сертифицирован российским регулятором на соответствие отечественным требованиям безопасности (НП-053-16) и международным нормам МАГАТЭ (SSR-6, Rev. 1).

© rosatom.ru

Разработка и производство инновационных контейнеров семейства ТУК-137Т ведется в рамках развития продуктового направления Росатома «Сбалансированный ядерный топливный цикл» (ЯТЦ), которое предусматривает создание для стран-заказчиков безопасной и экономически эффективной системы обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) и с продуктами его переработки. Сбалансированный ЯТЦ обеспечивает эффективный рецикл регенерированных ядерных материалов и значительное уменьшение объема и активности РАО за счет переработки ОЯТ и фракционирования высокоактивных отходов. Реализация продуктового направления осуществляется на принципах ответственного потребления и производства, максимального применения инновационных решений и тесного международного сотрудничества.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.