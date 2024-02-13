Кропоткинский завод МиССП за 2023 год на 50% увеличил производительность и расширил экспорт
Кропоткинский завод МиССП (Краснодарский край) в 2023 году запустил в работу инновационные разработки, на 50% увеличил производительность и расширил экспорт.
Как отметил гендиректор предприятия Николай Шигаев, было закуплено свыше 10 десяти единиц оборудования на общую сумму более 122 млн руб., из которых 6 станков имеют числовое программное управление. В рамках модернизации построен новый цех площадью 800 кв м. Предприятие существенно нарастило производственные объемы, оптимизировало процессы.
В минувшем году было реализовано свыше 50 проектов по комплексной поставке оборудования для линий розлива. Направление этикетировочного оборудования было дополнено новыми автоматами роторного типа с производительностью 10 тыс. и 12 тыс. изделий в час. Активно развивалось направление оборудования для выдува ПЭТ тары — была изготовлена новая модель автомата выдува.
Свою продукцию предприятие в 2023 году поставляло в Азербайджан, Абхазию, Армению, Беларусь, Иран, Казахстан и другие страны.
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