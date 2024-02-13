БДМ-Агро запустил производство металлоконструкций

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Отечественный производитель сельхозтехники БДМ-Агро открыл для себя новое направление, запустив производство металлоконструкций.

Как сообщается на сайте бренда, теперь компания, наряду с сельхозтехникой, будет также производить сварные конструкции весом до 10 тонн, в том числе узлы, агрегаты, механизмы, запасные части и расходные элементы, а также корпусные детали. Кроме того, возможно изготовление конструкций по чертежам заказчика или вовсе на предприятии могут разработать проект под заказчика.

Более 40 станков и квалифицированные специалисты позволяют компании реализовать любые проекты как в единичном экземпляре, так и наладить серийное производство.

https://bdm-agr...llokonstrukcij/

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