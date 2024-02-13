В Ивановской области построили новую школу

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В Кохме впервые за 40 лет построили новую школу. Туда переведут детей из средних и старших классов школы № 2.

В здании есть актовый зал, библиотека, зал для занятий хореографией, мастерские.

А ещё в этой школе теперь один из самых больших школьных спортзалов в Ивановской области. Его площадь — 1.000 квадратных метров. Предполагается, что заниматься там смогут не только школьники, но и все кохомчане.

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