В Ивановской области построили новую школу
В Кохме впервые за 40 лет построили новую школу. Туда переведут детей из средних и старших классов школы № 2.
В здании есть актовый зал, библиотека, зал для занятий хореографией, мастерские.
А ещё в этой школе теперь один из самых больших школьных спортзалов в Ивановской области. Его площадь — 1.000 квадратных метров. Предполагается, что заниматься там смогут не только школьники, но и все кохомчане.
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