На молочном комплексе «Яново» в Алтайском крае заработала установка «Карусель»

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На молочном комплексе «Яново» в Заринском районе заработала установка «Карусель», которая позволяет одновременно доить 72 коровы. Это в масштабах развивающегося предприятия — необходимость: с каждым днём в пору массового растела количество лактирующих животных растёт.

Если на 1 февраля их было 486 голов, то к концу года планируется 2 800.

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В доильном зале очень светло. Вращающаяся «Карусель» имеет круглую форму и расположена в центре помещения. Коровки по одной заходят на платформу. За несколько дней привыкшие к «Карусели» животные не толкаются, а, как цивилизованные, соблюдают порядок.

— Мы заметили, что коровы заходят на платформу с определенной очередностью, — рассказывает об умных голштинках директор по животноводству Ирина Щепель. — То есть, к примеру, корова с номером 100 всегда сама встает так, чтобы первой зайти на «Карусель», за ней — непременно животные с номерами 114 и 230. И так далее. Редко бывает, что коровы пропустят свой выход.

На платформе они сразу попадают в руки операторов машинного доения. Сначала коровам моют вымя, следующая доярка сцеживает первые струйки молока, третья надевает стаканы — дойка началась.

Животные стоят практически неподвижно, но при этом не испытывают дискомфорта. Как только корова встает на платформу «Карусели», с чипа считывается информация о ее номере, а во время доения на дисплее видно, сколько литров она отдала. Информация об этом сразу уходит в компьютер.

Доильный четырехтактный аппарат работает на приемлемой для доения скорости. Когда молоко в вымени заканчивается, он «чувствует» это и сокращает количество тактов сосания и сжатия. А с последними белыми каплями пульсатор отключает аппарат, и он попросту отваливается от сосков. Но умные коровы не ждут этого четвертого такта: как только они чувствуют, что пульсации нет, сами ногами снимают аппарат.

Всего на «Карусели» буренки «катаются» 15 минут — время одного круга. Это достаточно долго, но обусловлено тем, что пока и животным, и людям надо привыкнуть к новому оборудованию. Хотя, как говорит Ирина Александровна, уже на комплексе есть попытки сократить время до 10 минут.

— А не может быть такого, что аппарат во время доения сам упадет?

— Такое бывает, но еще один оператор машинного доения специально за этим следит. Сотрудник ходит вдоль «Карусели» и смотрит за происходящим. Если аппарат слетел, его снова быстро подцепляют. Как только корова выдоена, оператор подходит к ней и обрабатывает вымя специальным гелем, который создает защитную пленку, препятствующую растрескиванию сосков.

Удивительным со стороны кажется процесс доения на «Карусели». Коровы стоят смирно, занятые своей жвачкой, а молоко бежит непрерывной струей в трубы. Как только буренки доезжают до створа выхода, задом выходят с платформы, разворачиваются и без какого-либо понуждения сами идут в свою секцию по галерее, зная, что там их ждет порция свежего корма.

— Доим мы три раза в день, — говорит Ирина Щепель. — Коровки уже настолько знают расписание доек, что минут за пять до начала выстраиваются в секции на выход. Скотники лишь сопровождают их и следят, чтобы все животные после дойки зашли в свою секцию. Это очень важно.

Раздаивают новотелок в зале с параллельными стойлами. Там же доят коров, у которых обнаружен мастит.

— Мастит — довольно распространенная болезнь, поражающая коров. Наиболее подвержены заболеванию беременные и недавно отелившиеся особи. Мы применяем меры профилактики, и, если необходимо, лечения. Конечно, доим их отдельно. В целом, голштинская порода радует качествами своей иммунной системы — она довольно крепкая.

Сейчас в хозяйстве средний надой на фуражную корову — 28,2 кг. Пока это самый высокий показатель в Заринском районе. Но и он, как обещают яновские специалисты, не предел. Сейчас главная задача — нарастить стадо. И с этим пока всё в порядке.

© ap22.ru

© avatars.dzeninfra.ru

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